Quilmes consolida su base juvenil con la firma de tres nuevos contratos profesionales

La práctica matutina se llevó a cabo en el Estadio Centenario, mientras que la rúbrica de los vínculos se concretó por la tarde. Mientras el entrenador Alfredo Grelak continúa a la espera de los refuerzos que llegarán para afrontar el torneo 2026, la dirigencia mantiene su línea de apostar por los jóvenes del club: además de los tres futbolistas que rubricaron su contrato, ya lo había hecho previamente Thiago Mejías (categoría 2008), y aún restan definirse las situaciones de Santiago Luna y Agustín Ortega, ambos categoría 2005.

El plantel seguirá con los trabajos en el Anexo del Estadio Centenario y, para el viernes, está previsto disputar un nuevo amistoso frente a un selectivo de Estudiantes de La Plata, en City Bell. Con este avance, Quilmes reafirma su idea de consolidar una base juvenil mientras aguarda por las incorporaciones que completarán el plantel para la próxima temporada.