Campaña de donación de sangre en la UTN Avellaneda

Se realizará este jueves en el Patio de Comidas del Campus Villa Domínico, avenida Ramón Franco 5050, de 17.30 a 20.30. Es organizada en conjunto con el Hospital Nacional Alejandro Posadas de El Palomar, en el partido de Morón. Se requiere inscripción previa por internet.
Con el objetivo de fortalecer su compromiso con la comunidad, la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) llevará a cabo este jueves una nueva campaña solidaria de donación de sangre y registro de médula ósea, organizada en conjunto con el Hospital Nacional Alejandro Posadas de El Palomar, en el partido de Morón. La jornada abierta a toda la población, se realizará en el Campus Villa Domínico, ubicado en avenida Ramón Franco 5050.
La actividad tendrá lugar en el Patio de Comidas, entre las 17.30 y las 20.30, y estará coordinada por el nosocomio junto con la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria y la Secretaría de Bienestar Universitario de la Facultad. La iniciativa busca fomentar la participación ciudadana en una acción solidaria clave para el sistema de salud, especialmente en lo que respecta al abastecimiento de sangre y la posibilidad de incorporar nuevos donantes al registro de médula ósea. Para participar, los interesados deberán inscribirse previamente a través de un formulario online.
Entre los requisitos para donar sangre se encuentran tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud, presentar DNI y haber transcurrido al menos cuatro meses desde la última donación. Esta acción se suma a otras similares impulsadas por la UTN Avellaneda y el Hospital Posadas. Un antecedente reciente tuvo lugar el 26 de junio de 2025, cuando ambas instituciones llevaron adelante una campaña con el propósito de reforzar el banco de sangre del hospital, que requiere al menos 60 donantes diarios para atender la demanda.
Desde la organización destacaron la importancia de acercar estas colectas a distintos puntos del territorio, permitiendo que más personas puedan donar de manera segura sin necesidad de trasladarse al establecimiento de salud. “Invitamos a todos a participar de esta valiosa actividad solidaria con nuestra comunidad”, expresaron desde la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria.
Asimismo, se recordó que existen impedimentos temporarios para la donación, como embarazo, intervenciones quirúrgicas recientes, síntomas de Covid-19 en los últimos días, o la realización de tatuajes o perforaciones en el último año. También hay condiciones que imposibilitan la donación de forma permanente, entre ellas enfermedades cardíacas, infecciones como hepatitis B o C, VIH, o antecedentes de ciertas patologías graves.
Las autoridades del Hospital Posadas subrayaron además la importancia de responder con sinceridad el cuestionario previo a la donación. Esto se debe a la existencia del llamado “período de ventana serológica”, durante el cual algunas infecciones no pueden ser detectadas en los análisis, lo que hace fundamental la responsabilidad individual de los donantes.
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