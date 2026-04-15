Campaña de donación de sangre en la UTN Avellaneda

Asimismo, se recordó que existen impedimentos temporarios para la donación, como embarazo, intervenciones quirúrgicas recientes, síntomas de Covid-19 en los últimos días, o la realización de tatuajes o perforaciones en el último año. También hay condiciones que imposibilitan la donación de forma permanente, entre ellas enfermedades cardíacas, infecciones como hepatitis B o C, VIH, o antecedentes de ciertas patologías graves.

Las autoridades del Hospital Posadas subrayaron además la importancia de responder con sinceridad el cuestionario previo a la donación. Esto se debe a la existencia del llamado “período de ventana serológica”, durante el cual algunas infecciones no pueden ser detectadas en los análisis, lo que hace fundamental la responsabilidad individual de los donantes.