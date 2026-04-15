Maravilla Martínez se retiró del boxeo tras ganar en su última pelea

El quilmeño venció por puntos a Nicolás Ryske en el Estadio Malvinas Argentinas y puso fin a su carrera a los 51 años.
Sergio Maravilla Martínez le puso punto final a su carrera profesional con una victoria por fallo unánime frente a Nicolás El Picante Ryske en el Estadio Malvinas Argentinas. A los 51 años, el ex campeón mundial confirmó su retiro tras un combate que marcó su despedida definitiva del boxeo.
"Creo poder decir con una seguridad del 99 por ciento que es mi última presentación", había anticipado el ex campeón mundial, que tras la finalización de la pelea fue más tajante aun: "Esto ha sido todo". Se trató de una noche cargada de simbolismo para uno de los grandes nombres del deporte argentino. Tal como había anticipado días antes, la decisión estuvo vinculada a las lesiones y los dolores físicos que lo acompañaron en el último tiempo.
La pelea, pautada a seis rounds, mostró a un Martínez experimentado y sólido, que manejó los tiempos del combate y conectó los golpes más claros. Sin necesidad de arriesgar más de la cuenta, el quilmeño controló las acciones y se quedó con una victoria que coronó su despedida.
A pesar de las limitaciones físicas -con la rodilla izquierda luxada y la derecha afectada- el ex tricampeón mundial exhibió su oficio y jerarquía. Incluso hubo lugar para una curiosidad en el quinto asalto, cuando su rival amagó con una acción propia de otras disciplinas, en una escena que quedó como anécdota.
Martínez se retiró con un récord de 58 triunfos (32 por nocaut), tres derrotas y dos empates, números que reflejan una trayectoria que lo ubicó entre los máximos exponentes del boxeo argentino.
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