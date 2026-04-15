Maravilla Martínez se retiró del boxeo tras ganar en su última pelea

"Creo poder decir con una seguridad del 99 por ciento que es mi última presentación", había anticipado el ex campeón mundial, que tras la finalización de la pelea fue más tajante aun: "Esto ha sido todo". Se trató de una noche cargada de simbolismo para uno de los grandes nombres del deporte argentino. Tal como había anticipado días antes, la decisión estuvo vinculada a las lesiones y los dolores físicos que lo acompañaron en el último tiempo.