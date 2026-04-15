Echeverría lamentó el empate en el clásico y destacó la reacción final

El delantero de Temperley analizó el 3 a 3 ante Quilmes, valoró el punto tras estar cerca de la derrota y reconoció el malestar por no haber sostenido la ventaja.
Temperley dejó escapar una ventaja de dos goles en el clásico ante Quilmes, pero rescató un empate 3 a 3 sobre el final. Tras el encuentro, Marcos Echeverría analizó el desarrollo del partido y no ocultó su malestar por el resultado.
El delantero abrió el marcador de penal y fue uno de los protagonistas de un encuentro cambiante, en el que el Gasolero pasó de dominar a sufrir. "Por suerte se pudo dar el gol porque lo venía buscando", expresó.
Sin embargo, el análisis fue autocrítico. "Estamos enojados porque nos pusimos rápido 2 a 0 arriba, nos empataron, casi lo perdemos y al final, de tanto insistir, conseguimos un punto", señaló.
Echeverría también valoró la reacción del equipo en los minutos finales, cuando parecía que el partido se escapaba. "Pegó fuerte el cachetazo que nos dieron, pero nos pudimos recuperar y al menos lo empatamos", agregó.
En esa línea, consideró que, más allá del sabor amargo, el punto puede ser importante en el desarrollo del torneo. "Estamos disconformes, pero cuando no podés ganar es positivo no perder", afirmó.
Por último, destacó el acompañamiento de los hinchas y anticipó lo que será el próximo compromiso. "Nos hace muy bien el apoyo de la gente y lo vamos a sentir seguramente en Munro contra Colegiales. Va a ser raro, pero es algo positivo", concluyó.
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