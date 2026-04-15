Echeverría lamentó el empate en el clásico y destacó la reacción final

En esa línea, consideró que, más allá del sabor amargo, el punto puede ser importante en el desarrollo del torneo. "Estamos disconformes, pero cuando no podés ganar es positivo no perder", afirmó.

Por último, destacó el acompañamiento de los hinchas y anticipó lo que será el próximo compromiso. "Nos hace muy bien el apoyo de la gente y lo vamos a sentir seguramente en Munro contra Colegiales. Va a ser raro, pero es algo positivo", concluyó.