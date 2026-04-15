Celebraron los 65 años de la Diócesis de Avellaneda-Lanús

Un hito clave en su historia ocurrió el 24 de abril de 2001, cuando el papa Juan Pablo II dispuso la incorporación del partido de Lanús al territorio diocesano. A partir de ese momento, la jurisdicción pasó a denominarse Diócesis de Avellaneda-Lanús, dando inicio a una nueva etapa de unidad pastoral. En este marco, la comunidad celebró también el Jubileo Diocesano por los 25 años de esta integración. “Nos reunimos como Iglesia para dar gracias por los 65 años de vida de la diócesis. Celebramos todo lo que Dios fue sembrando a lo largo de estos años: tantas vidas entregadas, historias de fe y misión en nuestras calles”, expresaron las autoridades eclesiásticas.