Celebraron los 65 años de la Diócesis de Avellaneda-Lanús

Se recordó al primer obispo, Emilio Antonio Di Pasquo, cuyos restos descansan en la Catedral y se pidió por el eterno descanso de monseñor Roberto Toledo, al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.
En la Diócesis de Avellaneda-Lanús conmemoraron el 65to. aniversario de su creación con una celebración central en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en San Martín 745, Avellaneda. La Santa Misa fue presidida por el vicario general, Oscar López, y reunió a fieles de distintas comunidades en un clima de gratitud y renovación espiritual.
Durante la ceremonia se hizo un recuerdo especial y una oración por el primer obispo, Emilio Antonio Di Pasquo, cuyos restos descansan en la Catedral, reconociendo su entrega en los comienzos de la Iglesia. En ese contexto, se ofreció la Santa Misa por el eterno descanso de monseñor Roberto Toledo, al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.
La diócesis fue erigida el 10 de abril de 1961 por el papa San Juan XXIII mediante la bula Cum Regnum Dei, a partir de territorios que pertenecían a las diócesis de La Plata y Lomas de Zamora. Desde entonces, se consolidó como una Iglesia profundamente vinculada a la vida obrera, urbana y popular de la región. Su primer obispo fue monseñor Emilio Antonio Di Pasquo, quien acompañó los inicios de esta comunidad eclesial.
Un hito clave en su historia ocurrió el 24 de abril de 2001, cuando el papa Juan Pablo II dispuso la incorporación del partido de Lanús al territorio diocesano. A partir de ese momento, la jurisdicción pasó a denominarse Diócesis de Avellaneda-Lanús, dando inicio a una nueva etapa de unidad pastoral. En este marco, la comunidad celebró también el Jubileo Diocesano por los 25 años de esta integración. “Nos reunimos como Iglesia para dar gracias por los 65 años de vida de la diócesis. Celebramos todo lo que Dios fue sembrando a lo largo de estos años: tantas vidas entregadas, historias de fe y misión en nuestras calles”, expresaron las autoridades eclesiásticas.
Actualmente, la diócesis abarca los partidos de Avellaneda y Lanús, en la provincia de Buenos Aires, con una superficie de 102 kilómetros cuadrados y una población cercana a los 833 mil habitantes, según el último censo. Su estructura pastoral se organiza en 51 parroquias distribuidas en cuatro decanatos: Avellaneda Norte y Sur, y Lanús Este y Oeste. Bajo la protección de la Virgen María, Nuestra Señora de la Asunción, su patrona principal, y de Santa Teresa de Jesús, la diócesis continúa desarrollando su labor evangelizadora en comunión con la provincia eclesiástica de Buenos Aires.
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