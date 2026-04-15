Valois, la figura en la victoria de Lanús, habló de su pálpito antes del partido

El delantero colombiano marcó su primer tanto con la camiseta Granate en el triunfo ante Banfield y expresó su emoción tras el partido.
Yoshan Valois vivió una noche inolvidable al marcar el gol agónico en el triunfo de Lanús frente a Banfield en el Clásico del Sur. El delantero colombiano, que dio sus primeros pasos en el equipo de Mauricio Pellegrino, fue decisivo y se llevó todos los flashes en una Fortaleza colmada.
El atacante de 21 años ingresó a los 12 minutos del segundo tiempo y, en su sexto partido con la camiseta Granate, logró convertir su primer gol en un contexto inmejorable. "Muy contento, desde la mañana lo presentía que iba a hacer gol. Lo hablé con algunos de mis compañeros", contó tras el encuentro.
Valois también reveló el respaldo que recibió dentro del plantel. "Me dijeron 'nosotros te respaldamos, te damos la confianza, hacé lo que vos sabés hacer, que son los goles'", explicó.
El delantero, nacido en Itsmina, en el departamento colombiano de Chocó, había llegado desde Deportivo Pasto y atravesaba un proceso de adaptación que no había sido sencillo. "Por ahí me frustraba porque no me salían las cosas, pero marcar en un clásico es muy emocionante y me da mucha confianza", señaló.
Con este tanto, el atacante empieza a ganar protagonismo en Lanús y suma un impulso importante en su búsqueda por consolidarse dentro del equipo.
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