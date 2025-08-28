Candidato a concejal de Mar del Plata inició caminata de 404 kilómetros

La caminata arrancó cerca del mediodía en la zona de Tío Curzio, sobre la costa, y se extendió por más de 350 cuadras, atravesando arterias principales del norte como Félix U. Camet, Beltrán, Estrada, Tejedor, Constitución y Concepción Arenal. “Cada paso es una oportunidad para entender lo que vive la gente. No hay soluciones mágicas, hay trabajo y compromiso”, señaló González durante el recorrido.

El primer alto fue en el barrio Las Dalias, donde Fany –madre y referente social– abrió las puertas de su casa para compartir un almuerzo casero con sopa paraguaya y pan recién horneado. “Fany representa la fuerza de esta ciudad: gente que lucha, que no se rinde y que quiere salir adelante”, destacó el candidato.

Por la tarde, la caminata se detuvo en la plaza del barrio Constitución, donde vecinos se sumaron a una merienda comunitaria que incluyó charlas y un partido de básquet improvisado. “Esto es lo que necesitamos: volver a encontrarnos, recuperar la confianza y demostrar que la política puede estar cerca”, agregó González.

Al caer la noche, la familia de Diego y Giselle, trabajadores de Villa Luján, ofreció su hogar para brindar descanso y hospitalidad. “Dormir en casas de vecinos es una manera de conocer sus realidades sin filtros”, expresó el candidato antes de cerrar la primera etapa.

Fue una jornada emocionante que marcó el inicio de una campaña distinta, con la gente como protagonista y la topadora como símbolo de fuerza y transformación. “Mar del Plata necesita empuje, decisión y trabajo en equipo. Esta ciudad tiene todo para levantarse, y lo vamos a hacer juntos”, concluyó González.