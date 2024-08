Carlos Bianco: "Milei quiere perjudicar a la provincia por una supuesta competencia electoral con Kicillof"

Asimismo, indicó que “el experimento de castigar” a los bonaerenses peronistas tuvo malos resultados, si la intención con que lo hace es “para que en las próximas elecciones lo voten”. Además, señaló que cuando María Eugenia Vidal era la gobernadora “hizo lo mismo” y que también “le salió mal”.

“Que Milei deponga su actitud. No le pedimos que nos beneficie sino que le dé a la Provincia de Buenos Aires lo que le corresponde ”, sostuvo en la habitual conferencia de prensa.

Otra de las aristas con las que el ministro fundamentó el “ensañamiento” que tiene Milei con la Provincia, fue que el presupuesto para empezar o continuar con las obras publicas “fue cero ” y se refirió a dos proyectos puntuales: la planta de Gas Licuado que no se realizará en territorio bonaerense y la construcción del Canal Magdalena que “el gobierno nacional no tiene en agenda” pero que la Provincia pretende comenzar.

Bianco reconfirmó que la negativa por parte de Nación de no instalar la planta de GNL en Buenos Aires "no es responsabilidad del gobernador Axel Kicillof", sino que Milei " tuvo una decisión política" y después " se buscaron argumentos, una excusa" para no construirla en la Provincia.

Según Bianco, esa determinación podría ser "para castigar a los bonaerenses que no lo votaron tres veces" o porque el gobernador "no estuvo en el Pacto de Mayo".

"Sea cual fuere, es una decisión política de Milei y lo viene haciendo desde el día que asumió, porque afectó a los ingresos de toda la Argentina y con un particular ensañamiento con la provincia de Buenos Aires", remarcó.

Para el jefe de Gobierno "no es un hecho azaroso", sino que en el marco "de un gobierno centralista que lleva adelante una política de ajuste", desde la definición del modelo económico y de "desindustrialización" que plantea, los afecta “directamente" porque tienen el 50% de industrias del país.

Creación del Canal Magdalena y pedido de planificación

Por otro lado, Bianco confirmó la creación del Canal Magdalena, que daría mayor “eficiencia económica a nuestro país” e informó que cuando fueron a consultar por este proyecto al Gobierno Nacional, les respondieron que “no estaba en su agenda”.

Llevar adelante la construcción y el dragado de ese canal “es estratégico para el desarrollo provincial y nacional”, dado que unirá las rutas “desde el Río Paraná hasta el Mar Argentino hacia el sur” porque hoy, para vincular esos tramos “cualquier embarcación tiene que pasar por Montevideo”.

Para Bianco, la realización del Canal Magdalena “es una cuestión de soberanía y es positivo en materia económica” y lo haría “cualquier país normal y serio” debdo a que “se ahorraría mucho tiempo y costos”.

“Le pedimos por favor al Gobierno Nacional que avance con la planificación del canal, o bien, nos entregue la jurisdicción del mismo porque no está en aguas provinciales, así nosotros comenzamos su construcción”, concluyó