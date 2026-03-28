Mayra Mendoza asumió su segundo mandato consecutivo como titular del PJ de Quilmes

La diputada provincial señaló a continuación: “Como presidenta del Partido Justicialista de Quilmes, como una militante más que circunstancialmente me toca esta responsabilidad, que sigamos cuidando a Quilmes. Un Municipio no se salva solo, una provincia no se salva sola, nadie se salva solo, tenemos que recuperar la idea de proyecto de país para volver a representar. Tenemos que poder saber que es posible recuperar la Argentina, las capacidades de la Argentina que quieren destruir y es posible frenar a Milei”.

Y enfatizzó: “Pero antes hay algo que todos y todas debemos asumir el compromiso que tenemos que hacer, militar todos los días para que Cristina esté libre, como se merece, porque es una mujer inocente que está secuestrada por una corte mafiosa y hay que decirlo, sin miedo, con mucho orgullo porque la tienen ahí en ese San José 1111 porque no tienen otra posibilidad de llevar adelante esta destrucción de la Argentina si no es con el peronismo proscripto. Con Cristina presa, el peronismo está proscripto. La vamos a liberar militando con fuerza, organización y coraje. Vamos a generar las condiciones para que Cristina esté libre para frenar a Milei y para volver a recuperar la dignidad y la felicidad de todo el pueblo argentino”.

El acto de asunción se desarrolló en la Cooperativa Eitec, de calle 189 Nº 950, Bernal Oeste, que cedió sus instalaciones para su desarrollo. En el espacio funciona una fábrica recuperada por sus trabajadores desde 2020 "que había quebrado meses antes producto de las políticas neoliberales del gobierno nacional de turno de Mauricio Macri", se indicó desde el PJ quilmeño. Sus casi 90 trabajadores y/o asociados continuaron con la producción, dedicada a la fabricación de distintos elementos relacionados a la distribución de gas domiciliario e industrial.

En el lugar también tiene su sede la Asociación Civil Centro de Jubilados y Pensionados Recuperando Sueños que recientemente obtuvo el reconocimiento de su personería jurídica y realiza un importante trabajo social gracias a su vinculación con el Municipio de Quilmes.

Por su parte Máximo Kirchner felicitó a quienes asumen responsabilidades en el partido y destacó el compromiso de Mayra Mendoza y Eva Mieri con el municipio y su gente. “No hay dirigentes perfectos, no hay intendentas ni intendentes perfectos, pero si están los que trabajan, si están los que gestionan, si están las que le ponen unas ganas terribles para salir adelante, para empujar a sus vecinos y vecinas, para tener una comunidad mejor, una ciudad mejor y principalmente que quieren el lugar del que son, y eso es muy importante siempre”; además le pidió a los vecinas y vecinas, a la militancia presente que nunca baje la vara a la hora de ir a votar “hoy Quilmes tiene un ejemplo de lo que es una gran intendenta, de lo que es una persona que quiera su pueblo, que no esconde su procedencia, que es bien quilmeña, bien del conurbano de la provincia de Buenos Aires, también peronista, kirchnerista, cristinista, quilmeña, todo junto y asume su identidad.”

Sobre el fallo que se conoció en relación a YPF, Máximo Kirchner señaló que esas decisiones políticas fueron en parte el motivo de la persecución en contra de la ex presidenta de la Nación. “Por lo que hoy tienen secuestrada y encerrada a Cristina el poder económico y la Corte Suprema tiene que ver con esa nacionalización de YPF y eso tienen que tenerlo siempre claro, porque defender a la gente significa también ganarse el amor de tu pueblo, pero a la medida que te ganas el amor de tu pueblo, te ganás el odio de aquellos que los quieren siempre mantener con migajas a raya y sin levantar la voz y eso es lo que tenemos que aprender de aquí en adelante siempre. Hay que tener coraje y voluntad para sacar esto adelante”.

Kirchner destacó que ante la situación compleja que atraviesa la Argentina existe una oportunidad de salir adelante “si todos nos concentramos en lo que debemos concentrarnos, si tenemos la voluntad y la fortaleza para soportar las presiones, como hace la compañera Cristina hoy ahí en San José. Digna, firme, no le han hecho decir lo que no quiere decir, no le han hecho tomar una decisión en contra de la gente jamás para salvaguardar su propia libertad. Esa dignidad que puede tener una persona sé que la pueden tener millones de argentinos y argentinas. Eso nos tiene que contagiar.”

“Cuando uno mira esta realidad en el país de Vaca Muerta, en el país donde hicimos el gasoducto con el impuesto a las grandes fortunas, que cuando escucho el hablar de superávit energético, ah ¿vieron que le cambiaron el nombre al gasoducto? se llamaba Néstor Kirchner, le pusieron Perito Moreno, así que le vamos a decir Perito Moreno, porque no hacen mucho pero le cambian el nombre a las cosas. No hacen nada para ser más básico, como dice la compañera Mayra. ¿Cómo puede ser que en el país de Vaca Muerta, en el país de los 5 mil millones de dólares de superávit energético…? ustedes piensen que aquella decisión de Cristina que tomó cuando el país tenía déficit energético, que ella lo explicó, que llevaba tiempo, pero que esta realidad iba a llegar a nuestro país, representó en 2025 más del 60 por ciento del superávit total de la Argentina en materia de exportaciones e importaciones, entre lo que se produce y se vende para afuera, y entre lo que se importa y se consume adentro", indicó el diputado.

Seguidamente indicó: "Miren si no es importante, miren si esa realidad no le sirve al conjunto de los argentinos. Pero para que le sirva realmente al conjunto de los argentinos, en el país de Vaca Muerta no podemos pagar el litro de nafta como si fuera un país que no tiene petróleo, no podemos pagar el gas como si fuera un país que no tiene gas. ¿Cómo puede ser que en el país, como muchos dicen, de las vacas, la gente coma cada vez menos carne o tome cada vez menos leche? ¿Cómo puede ser entonces que los argentinos y argentinas terminemos siendo quizás extranjeros en nuestra propia patria?”. ¡Eso no puede pasar, tenemos que volver a ser los dueños y dueñas de nuestro país!¡de nuestro destino, de lo que queremos realmente y comprometernos con eso!

Luego Máximo Kirchner cuestionó a quienes apoyaron la reforma laboral, la Ley Bases y el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) y mencionan las consecuencias en la sociedad que dichas flexibilizaciones tienen: “Veía esta mañana en los zócalos de algunos canales que estaban poniendo que la gente no llega a fin de mes, que estaban poniendo que sube la desocupación y son los mismos canales que 20 días atrás militaban una reforma laboral esclavista para poder echar trabajadoras y trabajadores y ahora ponen caras de circunstancia mientras militaron y apoyaron al presidente con el RIGI, la Ley Bases, reformas laborales y ahora cuando se ven las consecuencias de estas ideas contra las que muchos alzamos la voz, pero no porque seamos iluminados, no porque seamos buenos y angelitos, sino porque entendemos que hay que defender los intereses de la gente y de la Patria porque son ustedes los que nos ponen en los lugares que estamos”.

“Nosotros no vamos a transar con nadie, no vamos a parar hasta que en Argentina esta empresa vuelva a tener 400, 500 trabajadores como debe tener, hasta que los pibes y pibas puedan volver a soñar un futuro diferente, ¡esa es la Argentina que queremos, respeto para nuestros jubilados, respeto para nuestras jubiladas, respeto para la Patria, sin ustedes no se puede, ayúdennos y aseguro que si nos dan la fuerza, lo vamos a hacer, muchas gracias Quilmes, los quiero mucho”.