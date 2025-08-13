Celebrarán el Día de la Niñez con un festival y distintas actividades en Morón

La plaza San Martín, de Belgrano y Buen Viaje, en el centro de la ciudad, será escenario de un espectáculo musical el domingo desde las 15. Y en distintos barrios se ofrecerán propuestas recreativas todo el mes.
El Municipio de Morón prepara una amplia agenda de actividades gratuitas para celebrar el Día de la Niñez y disfrutar en familia. La actividad central será el domingo 17 de agosto, desde las 15 en Plaza San Martín (Belgrano y Buen Viaje, Morón centro), con música en vivo a cargo de Canticuénticos junto a la Agrupación Sinfónica Municipal, la banda KabradePata y un espectáculo de magia de Calambre Mágico.
Durante todo agosto, plazas, espacios culturales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) ofrecen propuestas para las infancias. Entre ellas, se destaca la jornada en Plaza Seré (Figueroa Alcorta y Revoredo), el viernes 15 de 14 a 17, con inflables, shows musicales, malabaristas, maquilladoras y payasos. También, el martes 26 de 11 a 14, en el Centro de Salud Presidente Ibáñez (Avellaneda 2647, Morón Sur), se realizarán juegos con pelotas, dibujos para pintar, pista de autos, rompecabezas, búsqueda del tesoro y otras actividades recreativas.
Además, hasta el domingo 17, habrá descuentos especiales, cuotas sin interés y beneficios en jugueterías, librerías, regalerías, indumentaria infantil, calzado y más.
