Celebrarán el Día de la Niñez con un festival y distintas actividades en Morón

Durante todo agosto, plazas, espacios culturales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) ofrecen propuestas para las infancias. Entre ellas, se destaca la jornada en Plaza Seré (Figueroa Alcorta y Revoredo), el viernes 15 de 14 a 17, con inflables, shows musicales, malabaristas, maquilladoras y payasos. También, el martes 26 de 11 a 14, en el Centro de Salud Presidente Ibáñez (Avellaneda 2647, Morón Sur), se realizarán juegos con pelotas, dibujos para pintar, pista de autos, rompecabezas, búsqueda del tesoro y otras actividades recreativas.

Además, hasta el domingo 17, habrá descuentos especiales, cuotas sin interés y beneficios en jugueterías, librerías, regalerías, indumentaria infantil, calzado y más.