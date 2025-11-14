Provincia

Celebrarán el Día de la Tradición en Lomas de Zamora

La actividad, que se realizará en la Plaza Grigera, contará con clases abiertas, un gran baile popular y presentaciones en vivo. La entrada será libre y gratuita.

El Día de la Tradición se festejará en Lomas de Zamora el domingo, con una amplia agenda que incluye propuestas artísticas, folklóricas y gastronómicas para toda la familia. En la Plaza Grigera, ubicada en Avenida Hipólito Yrigoyen 8700, los vecinos están invitados a compartir una tarde de música, danza y alegría para conmemorar el nacimiento de José Hernández, autor del Martín Fierro.

La fecha será una nueva oportunidad para celebrar la identidad nacional y disfrutar de diversas actividades, incluyendo clases abiertas, espectáculos en vivo y un gran baile popular, con el objetivo de honrar las raíces argentinas y compartir los valores que unen a la comunidad. En el escenario se estarán presentando en vivo la reconocida folklorista Graciela Carabajal, el grupo Espíritu Folklore, Las Voces de Llavallol y La Diablera, entre otros destacados artistas y compañías folklóricas.

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados