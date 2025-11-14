Celebrarán el Día de la Tradición en Lomas de Zamora

La fecha será una nueva oportunidad para celebrar la identidad nacional y disfrutar de diversas actividades, incluyendo clases abiertas, espectáculos en vivo y un gran baile popular, con el objetivo de honrar las raíces argentinas y compartir los valores que unen a la comunidad. En el escenario se estarán presentando en vivo la reconocida folklorista Graciela Carabajal, el grupo Espíritu Folklore, Las Voces de Llavallol y La Diablera, entre otros destacados artistas y compañías folklóricas.