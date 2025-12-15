Celebraron el egreso de más de 650 personas del Plan Fines de Almirante Brown

La actividad se desarrolló en el establecimiento ubicado en la calle Bouchard 1020 de Adrogué y debido a la importante cantidad de egresados, se dividió en dos instancias. El primer acto tuvo lugar con un total de 318 estudiantes pertenecientes a 22 comisiones del CENS 452 y de las Escuelas de Educación Primaria para Jóvenes y Adultos (EEPAs) 703, 739 y 714 de Glew, Longchamps y Ministro Rivadavia.

Luego, a las 19.30, se concretó la segunda entrega destinada a 351 estudiantes de 20 comisiones del CENS 453 y de las EEPAs 701, 710 y 704 de Solano, Don Orione, Claypole, Burzaco y Malvinas Argentinas. Durante la jornada se destacó la importancia del programa, creado en 2008, que garantiza el derecho de jóvenes y adultos a retomar o concluir sus trayectorias educativas, muchas veces interrumpidas por motivos personales o laborales.

"Seguimos articulando con la modalidad de Educación de Adultos para garantizar que los vecinos puedan acceder, permanecer y egresar del nivel secundario y además promovemos la continuidad de sus estudios superiores, tanto en institutos técnicos y docentes del distrito como en la Universidad Nacional Guillermo Brown para que puedan proyectar un futuro con más oportunidades", sostuvo el diputado provincial Mariano Cascallares.

Participaron de la jornada el intendente interino browniano Juan José Fabiani; el secretario municipal de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; la subsecretaria de Educación, Gabriela Vranic; la coordinadora General de Inclusión y Educación Popular, Alejandra Villalba; la jefa Distrital de Inspección Escolar, Mónica Vázquez, y referentes técnicos territoriales, inspectoras de la modalidad y egresados y familiares.