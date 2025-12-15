Los Bomberos Voluntarios de Lomas reciben cartitas para Papá Noel

En un divertido video, cuentan cómo un grupo de voluntarios que estaba de guardia, a punto de salir a un incendio descubren a Papá Noel espiando las cartas a escondidas, a quien terminaron por pedirle ayuda con las tareas del cuartel. "Antes de irse nos prometió que el 24 regresará para sacarse fotos con todas las familias que se acerquen al Cuartel Central y que juntos vamos a recorrer las calles del partido repartiendo su magia", aseguraron.

Aunque aún no se confirmó cuál será el recorrido, estiman que Papá Noel visitará en autobomba las calles céntricas de Lomas de Zamora, Banfield, Temperley y San José, donde seguirá recibiendo cartitas, se sacará fotos y repartirá golosinas.