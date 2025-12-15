Los Bomberos Voluntarios de Lomas reciben cartitas para Papá Noel

Como todos los años, prepararon un buzón para que los más pequeños puedan dejar acercar sus deseos y preparan todo para el 24 de diciembre, donde las familias se podrán sacar fotos con él.
El espíritu navideño ya invadió el cuartel de los Bomberos Voluntario de Lomas de Zamora, donde los más pequeños pueden acercar sus carpetas para Papá Noel y ya preparan la caravana por la ciudad que realizarán el mismo 24 de diciembre. "Cada año Papá Noel nos elige como sede para recolectar las cartitas de deseos de los niños y niñas de Lomas", explicaron desde la asociación que ya cuenta con un rincón especialmente decorado en el Cuartel Central de la calle Saavedra 46.
En un divertido video, cuentan cómo un grupo de voluntarios que estaba de guardia, a punto de salir a un incendio descubren a Papá Noel espiando las cartas a escondidas, a quien terminaron por pedirle ayuda con las tareas del cuartel. "Antes de irse nos prometió que el 24 regresará para sacarse fotos con todas las familias que se acerquen al Cuartel Central y que juntos vamos a recorrer las calles del partido repartiendo su magia", aseguraron.
Aunque aún no se confirmó cuál será el recorrido, estiman que Papá Noel visitará en autobomba las calles céntricas de Lomas de Zamora, Banfield, Temperley y San José, donde seguirá recibiendo cartitas, se sacará fotos y repartirá golosinas.
