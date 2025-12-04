Celebraron el primer aniversario del Mercado Municipal de Florencio Varela

De ese modo, contextualizó "la decisión de realizar una jornada integral en las inmediaciones: organizar las compras, pero también resolver gestiones pendientes". En sintonía, Matías Schneeberger, subsecretario de Gobierno, ratificó "la instrucción del intendente Andrés Watson a su gabinete: trabajar articuladamente, descentralizar la asistencia, mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas". "Salud con odontología y vacunación, Defensa del Consumidor, inscripción a talleres con salida laboral, estrategias para la juventud fueron algunas de las opciones", narró.

"Desde que abrió el Mercado, vine todos los meses", aseguró Nancy Martínez de Villa Hudson. "En esta oportunidad, adquirí carne, pan y lácteos; aproveché las promociones", contó. Acerca del operativo administrativo gratuito, describió "un beneficio para el lugar, sin tener que trasladarnos a otros puntos del partido por los diferentes trámites".

María Eva Rosica, radicada en la región, esperaba "algo de suerte y ganar los premios de la rifa". "El trato en los negocios siempre fue excelente. Hoy, con los stands de atención, la propuesta fue excepcional", afirmó Silvina Velázquez, residente en la zona, acompañaba a su hija Eugenia para el llenado de la libreta. "Además, participamos de los espacios lúdicos y retiramos plantines de la huerta", compartió. Estaba "muy conforme con toda la labor impulsada por el Municipio". Estuvo la titular del área sanitaria, Adriana Alonso; y la secretaria de Desarrollo Social, Laura Vivas.