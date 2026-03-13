Celebraron los 112 años de los Bomberos Voluntarios de Bernal

Las actividades comenzaron con el habitual izamiento de bandera, seguido de la palabra de las autoridades. Durante la ceremonia se dio el espacio para una serie de reconocimientos a la institución en una fecha tan especial. En ese marco, la jefa comunal entregó una placa conmemorativa en nombre del Departamento Ejecutivo Local, al mismo tiempo que representantes del Concejo Deliberante entregaron un diploma resaltando el compromiso que la Asociación de Bomberos Voluntarios de Bernal tiene con la comunidad.

El encuentro tuvo la presencia de la presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Esquel, provincia de Chubut, Mabel Huenchupan, que homenajeó a los miembros del cuartel bernalense que viajaron a combatir los incendios forestales en la ciudad patagónica pocas semanas atrás, y se reconoció a brigadistas chubutenses, que también estuvieron presentes.

"Ustedes dijeron presente cuando los necesitamos hace un mes, con mucha responsabilidad y amor viajaron más de dos mil kilómetros para ayudarnos y respaldar a nuestros bomberos, dejando a sus familias y sus obligaciones. Hoy estamos para acompañarlos y agradecerles, nos dejaron una gran enseñanza y es un orgullo que sean nuestros padrinos y amigos", señaló la titular de los bomberos de Esquel.