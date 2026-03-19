Buscan a camionero que atropelló, hirió y abandonó a motociclista en Quilmes

El conductor del vehículo pesado colisionó con el rodado de menor porte en avenida Iriarte y Lora. Pero no se detuvo y luego tomó la Autopista Buenos Aires-La Plata en dirección a la capital provincial. Tratan de identificar el vehículo a través de las cámaras de monitoreo de la autovía.
Un camionero es intensamente buscado por las autoridades policiales luego de atropellar, herir y abandonar a un motociclista en la avenida Iriarte, a la altura de Lora, en Quilmes: el implicado huyó hacia la Autopista Buenos Aires-La Plata.
Por causas que están en investigación, el conductor del vehículo de gran porte colisionó contra el otro rodado y causó que la persona que lo manejaba se cayera sobre la calzada.
Sorprendidos, los testigos del incidente vial aseguraron que el camionero no frenó, siguió su camino e ingresó a la autopista en sentido a la capital provincial.
El episodio demandó la presencia de los profesionales del SAME local para atender y trasladar a la víctima a un centro de salud, acompañados por dos móviles de Patrulla Urbana, los cuales efectuaron un corte en la zona para facilitar las tareas de asistencia, así como las pericias correspondientes.
Los investigadores emprendieron las labores de identificación para dar con el responsable, a través del registro de las cámaras de monitoreo de la autopista y los dispositivos lectores digitales de patentes se podrá dar con el camión involucrado en el siniestro.
En otro orden, una motocicleta que poseía solicitud de búsqueda radicada en Florencio Varela el 8 de marzo pasado fue identificada en el barrio General San Martín por los lectores de patentes en rodados pertenecientes al Anillo Digital.
A través de las cámaras, los operadores del Centro de Monitoreo comunal visualizaron al conductor que ingresaba con el vehículo a una vivienda en Villa Vatteone e informaron a las fuerzas de seguridad. Cuando el individuo abandonó el domicilio con la moto, fue interceptado por los oficiales.
Tras entrevistar al sujeto y cursar sus datos, los efectivos descubrieron que contaba con un pedido de comparendo compulsivo denunciado en Lomas de Zamora en 2020. Por esa razón, fue trasladado a la Comisaría Primera de Florencio Varela para proceder con las actuaciones pertinentes.
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