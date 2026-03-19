Buscan a camionero que atropelló, hirió y abandonó a motociclista en Quilmes

Los investigadores emprendieron las labores de identificación para dar con el responsable, a través del registro de las cámaras de monitoreo de la autopista y los dispositivos lectores digitales de patentes se podrá dar con el camión involucrado en el siniestro.

En otro orden, una motocicleta que poseía solicitud de búsqueda radicada en Florencio Varela el 8 de marzo pasado fue identificada en el barrio General San Martín por los lectores de patentes en rodados pertenecientes al Anillo Digital.

A través de las cámaras, los operadores del Centro de Monitoreo comunal visualizaron al conductor que ingresaba con el vehículo a una vivienda en Villa Vatteone e informaron a las fuerzas de seguridad. Cuando el individuo abandonó el domicilio con la moto, fue interceptado por los oficiales.

Tras entrevistar al sujeto y cursar sus datos, los efectivos descubrieron que contaba con un pedido de comparendo compulsivo denunciado en Lomas de Zamora en 2020. Por esa razón, fue trasladado a la Comisaría Primera de Florencio Varela para proceder con las actuaciones pertinentes.