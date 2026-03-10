Celebraron los 20 años del Complejo Educativo del Club Atlético Lanús

La jornada contó con la presencia de autoridades del club, representantes del ámbito educativo y funcionarios del municipio. Participaron de la misma el presidente del club, Nicolás Russo; el vicepresidente, Alejandro Marón; integrantes de la actual Comisión Directiva y ex dirigentes que acompañaron el desarrollo de la iniciativa a lo largo de los años. También formaron parte de los festejos la presidenta de la Comisión de Educación, Mirta Ferrer; la representante legal y directora general del Complejo Educativo, Marisa Marón; la secretaria de Educación, Cultura y Deporte del Municipio de Lanús, Natalia Gradaschi; y la jefa regional de DIEGEP, Karina Garbuglia, junto a su equipo de inspectores de los niveles inicial, primario, secundario y terciario.

“Este acto tiene algo especial, es un proyecto educativo que se consolida. Todo empezó con un Jardín de Infantes que hoy es un ejemplo en la comunidad. Acá se hizo una inversión importante, tratamos de darle lo mejor a los chicos. En las obras tiene prioridad el colegio. El club tiene unidad política y eso genera que haya un proyecto único e ir todos por el mismo camino”, señaló Russo durante la celebración.

Aunque el proyecto educativo fue inaugurado formalmente en 2006, el origen del Complejo Educativo del Club Atlético Lanús se remonta a varios años antes. Desde comienzos de la década de 2000, la conducción institucional impulsó la creación de un área educativa como parte del proyecto social de la institución, con el objetivo de ampliar el vínculo con la comunidad y sumar a la oferta deportiva una propuesta formativa integral. A comienzos de 2005 comenzaron a darse las condiciones para avanzar en la creación del jardín de infantes, primer paso de un camino que luego se consolidaría con el crecimiento del establecimiento.

La propuesta del nivel inicial despertó rápidamente el interés de las familias de la ciudad, lo que se reflejó en un sostenido incremento de la matrícula en sus primeros años de funcionamiento. Con el paso del tiempo, el proyecto fue ampliándose de manera progresiva. Tras la inauguración del jardín en marzo de 2006, el complejo incorporó el nivel primario en 2009, el nivel secundario en 2012 -con orientaciones vinculadas al deporte y la comunicación- y, posteriormente, el nivel terciario, destinado a la formación docente en Educación Física.

En la actualidad, el Complejo Educativo del Club Atlético Lanús reúne a más de 1.100 estudiantes y cuenta con una dotación cercana a los 250 integrantes entre docentes, directivos, auxiliares y personal administrativo. Según señalaron sus autoridades, la institución ofrece una amplia variedad de propuestas curriculares y extracurriculares. Entre ellas se destacan talleres de iniciación deportiva -que incluyen natación-, actividades vinculadas a informática y robótica, inglés, ajedrez, artes plásticas, teatro y oralidad, diseño multimedia, radio y fotografía, entre otras iniciativas que complementan la formación académica.

El proyecto educativo también se desarrolla en estrecha relación con el entorno del club, aprovechando los amplios espacios al aire libre del Polideportivo para favorecer experiencias de aprendizaje vinculadas al deporte, el ambiente y la vida en comunidad.