Cayó una viuda negra en Lomas de Zamora

Durante la requisa del inmueble se secuestró un celular marca Samsung utilizado por la acusada, una billetera perteneciente al damnificado y dos blísters de pastillas de clonazepam, sustancia que habría sido empleada para inducir a la víctima a la pérdida de conocimiento. La investigación se inició el 11 de octubre de 2025 cuando la imputada contactó al damnificado a través de redes sociales y luego concurrió a su domicilio. Tras compartir bebidas alcohólicas, la víctima perdió el conocimiento y, al despertar, constató que le habían robado.