Se desarrolló la 18va. edición del Burzaco Matsuri

Los asistentes pudieron disfrutar de distintas manifestaciones artísticas de la cultura japonesa, además de exhibiciones de judo y karate. Y en el marco de una actividad solidaria, los organizadores donaron sanitarios a la Escuela Primaria 77, a la que el Municipio le entregó un equipo de audio.

El predio Kyowa-En se vistió de gala para recibir la 18va. edición del Burzaco Matsuri, el festival que año tras año transforma a esa ciudad en el epicentro de la cultura japonesa en el Conurbano Sur. La actividad, que comenzó a fines de la década de 2000, no solo funcionó como un espacio de esparcimiento, sino como un pilar fundamental para la preservación de la identidad Nikkei y el fortalecimiento de los lazos comunitarios.