Se desarrolló la 18va. edición del Burzaco Matsuri

El predio Kyowa-En se vistió de gala para recibir la 18va. edición del Burzaco Matsuri, el festival que año tras año transforma a esa ciudad en el epicentro de la cultura japonesa en el Conurbano Sur. La actividad, que comenzó a fines de la década de 2000, no solo funcionó como un espacio de esparcimiento, sino como un pilar fundamental para la preservación de la identidad Nikkei y el fortalecimiento de los lazos comunitarios.
La jornada contó con el acompañamiento de las autoridades municipales, representadas por el intendente interino Juan Fabiani y el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, quienes fueron recibidos por el titular de la entidad organizadora, Enrique Finen. El espíritu del Matsuri -festival que en Japón celebra tradicionalmente las estaciones o actividades de los templos- se manifestó a través de expresiones artísticas que requieren años de disciplina y transmisión generacional.
Se realizaron exhibiciones de judo y karate, disciplinas que combinan la técnica física con la formación ética y espiritual; mientras que el regreso de los tambores japoneses estuvo a cargo de Mukaito Taiko y la danza Eisa (característica de Okinawa) fue interpretada por el grupo Mumei con el estilo Ryukyukoku Matsuridaiko. El clímax del encuentro fue el baile participativo alrededor del Yagura-Daiko, donde vecinos de todos los orígenes se sumaron a la danza colectiva, simbolizando la integración cultural.
Más allá de lo festivo, el Burzaco Matsuri reafirmó su rol social mediante la cooperación institucional. En un acto de solidaridad, la Asociación Japonesa de Burzaco realizó una donación de sanitarios para la Escuela Primaria 77, gesto que fue complementado por el Municipio con la entrega de un equipo de audio para la institución educativa.
Ese cruce entre tradición y compromiso civil evidencia que las colectividades no son grupos aislados, sino actores dinámicos que enriquecen el tejido social. La gastronomía típica y el paseo de artesanos completan una jornada que, tras casi dos décadas, sigue cumpliendo su objetivo fundacional: acercar la cultura de los ancestros a las nuevas generaciones y compartir el legado del Sol Naciente con toda la región.
