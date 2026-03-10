Operativo sanitario para deportistas alcanzó a más de 650 jóvenes

La jornada se desarrolló en el Polideportivo Gatica de Villa Albertina. Chicos de clubes de Ingeniero Budge accedieron a chequeos pediátricos, vacunación y controles integrales de forma gratuita.
La Secretaría de Salud de Lomas de Zamora, llevó a cabo un operativo de aptos físicos en las instalaciones del Polideportivo Gatica. La iniciativa permitió que más de 650 deportistas infantiles y juveniles que integran los clubes de barrio de la zona de Ingeniero Budge completaran sus controles médicos obligatorios para la práctica deportiva de este año.
El operativo responde a una política de descentralización sanitaria que busca eliminar las barreras de acceso al sistema de salud, permitiendo que los jóvenes deportistas regularicen su situación médica en un solo día y sin necesidad de tramitar turnos en centros de salud alejados de su entorno cotidiano.
Durante la jornada, los equipos médicos desplegaron diversos puestos de atención donde se realizaron evaluaciones pediátricas y clínicas para conocer el estado general de salud de cada paciente. Los profesionales médicos también supervisaron parámetros físicos como la medición de peso y talla, además de la toma de tensión arterial. Asimismo, se incluyeron estudios de agudeza visual para detectar posibles dificultades en el desempeño deportivo o escolar y se realizó una revisión del calendario de vacunación para aplicar las dosis pendientes según el esquema nacional.
Desde el Municipio destacaron que estos operativos son fundamentales para fortalecer el tejido social de las localidades. Al garantizar el apto físico, el Estado local asegura que los niños puedan participar de manera segura en sus respectivos clubes, espacios que funcionan como centros de contención y desarrollo en barrios como Ingeniero Budge.
La jornada en el Polideportivo Gatica forma parte de un cronograma de operativos itinerantes que continuará recorriendo distintos puntos estratégicos del distrito, priorizando aquellas zonas con mayor densidad de instituciones deportivas barriales. La Secretaría de Salud recordó que mantener los controles al día no solo es un requisito administrativo para las ligas deportivas, sino una herramienta de prevención primaria esencial para detectar patologías de forma temprana en la población infantojuvenil.
