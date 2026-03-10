Operativo sanitario para deportistas alcanzó a más de 650 jóvenes

Durante la jornada, los equipos médicos desplegaron diversos puestos de atención donde se realizaron evaluaciones pediátricas y clínicas para conocer el estado general de salud de cada paciente. Los profesionales médicos también supervisaron parámetros físicos como la medición de peso y talla, además de la toma de tensión arterial. Asimismo, se incluyeron estudios de agudeza visual para detectar posibles dificultades en el desempeño deportivo o escolar y se realizó una revisión del calendario de vacunación para aplicar las dosis pendientes según el esquema nacional.