Un hombre defecó en la entrada a un edificio en el centro de Quilmes y generó una fuerte discusión

En otro orden, el Municipio de Quilmes recibió la aprobación oficial de la prefactibilidad de su Programa Básico Preliminar (PBP) para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), en el marco de la Ley Provincial 13.592. Al respecto, el secretario de Ambiente y GIRSU, Roberto Gaudio, expresó: "Esta aprobación es un paso muy importante para Quilmes. Significa que la Provincia validó el rumbo que venimos construyendo: un sistema de gestión de residuos más eficiente, ambientalmente responsable e inclusivo".

Y agregó: "Nuestro objetivo es consolidar un modelo que combine planificación técnica, conciencia ambiental, ampliación de la separación en origen y fortalecimiento de las cooperativas de recuperadores urbanos, entendiendo que la política ambiental también es política social".