Un hombre defecó en la entrada a un edificio en el centro de Quilmes y generó una fuerte discusión

Un vecino que advirtió la desagradable escena se lo reprochó, pero el desubicado sujeto, tras retrucarlo, optó por darse a la fuga, luego de volver a subirse la ropa interior y el pantalón.
Los vecinos de Quilmes Centro no salen de su asombro por un episodio insólito que causó gran indignación en la comunidad: un hombre defecó en la entrada de un edificio ubicado sobre la calle Alem, entre Moreno y Lavalle, y un vecino, al ver el increíble comportamiento, salió al cruce para increpar y reprochárselo, lo que generó una fuerte discusión.
Según el relato de los testigos, al implicado no le importó que estaba a plena luz del día, a una cuadra de la Peatonal Rivadavia y a tres cuadras de la estación de trenes de la Línea General Roca (LGR) se bajó el pantalón y ropa interior e hizo sus necesidades. Todas las personas que lo vieron quedaron estupefactos.
El episodio no terminó ahí, ya que, cuando el defecador salía del lugar, apareció un morador que dejaba su auto en el garaje. Al ver lo que sucedía, le reprochó fuertemente. Posteriormente, se originó un importante entredicho, sin embargo, el atacante escatológico huyó del lugar velozmente y dejó parte de su materia fecal en la vereda y en la entrada del lugar.
Tras del hondo malestar que causó la situación, los residentes del inmueble tuvieron que limpiar el sector afectado. Asimismo, numerosos frentistas dieron cuenta de su sorpresa al señalar de qué se trata una zona muy transitada, muy neurálgica del distrito. Aunque tuvo su momento de tensión, la situación no se tornó tan violenta y quedó registrada por la cámara de seguridad que enfoca la puerta del edificio. Asimismo, fue viral en redes sociales.
En otro orden, el Municipio de Quilmes recibió la aprobación oficial de la prefactibilidad de su Programa Básico Preliminar (PBP) para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), en el marco de la Ley Provincial 13.592. Al respecto, el secretario de Ambiente y GIRSU, Roberto Gaudio, expresó: "Esta aprobación es un paso muy importante para Quilmes. Significa que la Provincia validó el rumbo que venimos construyendo: un sistema de gestión de residuos más eficiente, ambientalmente responsable e inclusivo".
Y agregó: "Nuestro objetivo es consolidar un modelo que combine planificación técnica, conciencia ambiental, ampliación de la separación en origen y fortalecimiento de las cooperativas de recuperadores urbanos, entendiendo que la política ambiental también es política social".
