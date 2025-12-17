Cerca de mil jóvenes participaron del encuentro provincial "ESI con Amigues"

"A diferencia de lo que sucede a nivel nacional, donde el presidente Javier Milei desfinanció la ESI, en la provincia de Buenos Aires aún tenemos Educación Sexual Integral. Este programa existe porque queremos que ustedes nos digan cuáles son los temas que les parecen más importantes para seguir trabajando", expresó Díaz. Durante la jornada, organizada en conjunto con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el municipio anfitrión, las y los jóvenes presentaron las producciones realizadas a lo largo del año en el marco de la campaña "ESI RE SI".

A través de afiches, murales, videos, juegos de mesa, contenidos digitales, entre muchos otros formatos, abordaron los contenidos de la Ley de Educación Sexual Integral y elaboraron materiales para visibilizar estas herramientas en sus barrios, clubes y organizaciones. También se llevó a cabo una "Feria de Derechos" en la que participaron la Dirección General de Cultura y Educación, los Ministerios de Ambiente, Desarrollo de la Comunidad, Justicia y Derechos Humanos y Salud, el Fondo de Población de Naciones Unidas, Fundación Kaleidos y Fundación Huésped.

"Desde la creación del Programa ESI con Amigues, más de 12 mil jóvenes que integran el programa Envión, centros comunitarios y clubes de barrio de nuestra Provincia participaron en los talleres que llevamos adelante desde nuestro ministerio en los que brindamos información sobre métodos anticonceptivos, abordamos temas como los estereotipos de género, diversidad corporal y salud mental y compartimos herramientas para quienes atraviesan situaciones de bullying o grooming", señalaron desde el organismo estatal.

El encuentro se llevó a cabo en el Parque Municipal Eva Perón y contó con la participación de la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Lucía Portos; la jefa de Gabinete lomense, Sol Tischik; entre otras autoridades provinciales y municipales.