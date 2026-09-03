Sin trenes en la Línea San Martín entre José C. Paz y Cabred el domingo

Esas tareas tienen como objetivo incrementar los niveles de seguridad operacional, tanto para la circulación ferroviaria como para el tránsito vehicular. La intervención requerirá la ocupación total del tendido de ambas vías. Por ello, no podrán circular trenes entre José C. Paz y Pilar-Cabred durante la afectación. Podría suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Por ello, los pasajeros podrán consultar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la Aplicación de Trenes Argentinos.

Por otra parte, desde el lunes se cerrará el paso a nivel de General Hornos y las vías de la Línea San Martín en Caseros, a raíz del comienzo de la construcción de un cruce bajo las vías, a cargo de la Municipalidad de Tres de Febrero, lo que obligará al tránsito a desviarse por el habitualmente congestionado bajo nivel de la avenida San Martín.

También serán cerradas al tránsito Alberdi entre Sabattini y Maestra Baldini; Kennedy entre Olavarría y Hornos y Hornos entre Urquiza y Kennedy, por lo que el ramal semirápido de la línea 53 en sentido a El Palomar en vez de circular por Urquiza, Hornos y Kennedy, lo hará por Urquiza, Olavarría y Kennedy.

La construcción del cruce demandará, si se cumple el plazo establecido, dos años, según lo establece la licitación pública 43/2025 del municipio, como así también que el presupuesto es de 15.618 millones de pesos.

Es el segundo paso a nivel cerrado en el partido de Tres de Febrero: el otro (desde el 18 de agosto) es el ubicado junto a la estación Sáenz Peña, como consecuencia de la reactivación de la construcción del paso bajo vías, paralizado desde la asunción de la presidencia de Javier Milei, el 10 de diciembre de 2023. El cierre de ese cruce determina el desvío de las líneas de colectivos 105, 161 y 237: las más afectadas son las dos últimas, que en dirección a Plaza Italia y San Martín, respectivamente, se ven obligadas a recorrer casi 20 cuadras más de lo habitual, con la rareza de que la línea 237 -de jurisdicción provincial- tiene un trayecto de 7 cuadras por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desplazándose por las calles Vallejos, Segurola y Mosconi.