La Matanza: un exalumno amenazó de muerte a sus compañeros por WhatsApp

De esta forma, se llegó a la conclusión de que el acusado no asiste al colegio desde hace dos años. También se dispuso una estricta vigilancia en las inmediaciones del establecimiento educativo.

En este marco, se realizaron allanamientos en los domicilios de los padres del menor, a quien se le secuestró el celular. Al requisar el teléfono se reveló que el joven integraba el grupo de WhatsApp “True Crime Community”, al que pertenecía el menor que ingresó armado hace algunas semanas a un colegio en Santa Fe y asesinó a su compañero Ian Cabrera.

Finalmente, se dispuso que el adolescente deberá permanecer en su domicilio bajo estrictos controles del Ministerio Público Fiscal (MPF), Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia y demás organismos de Defensa de Derechos del Niño.