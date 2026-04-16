Comenzó el juicio oral contra siete policías de la Subcomisaría de Domselaar

En el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de La Plata comenzó el juicio oral y público para determinar la responsabilidad penal de siete integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, acusados de someter a torturas y malos tratos a personas privadas de su libertad en la Subcomisaría de Domselaar, en el partido de San Vicente. El proceso judicial aborda hechos ocurridos entre agosto de 2015 y marzo de 2016. Según la instrucción de la causa, las víctimas -quienes se encontraban alojadas en los calabozos de la citada dependencia- habrían sido sometidas a castigos físicos sistemáticos, amenazas y condiciones de detención degradantes.