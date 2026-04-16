Un niño bajó del colectivo, quedó enganchado y fue arrastrado varias metros

Mientras continúa la conmoción por el fallecimiento de la profesional el viernes pasado, en esa jornada un pequeño casi sufre las mismas consecuencias cuando se bajó de una unidad de la línea 283 de colectivo con su abuela, el conductor aceleró, el menor quedó enganchado en la rueda derecha de atrás y fue arrastrado. La escena quedó registrada por las cámaras de vigilancia. En el video se observa la secuencia del niño siendo tirado por el colectivo. Los vecinos que observaron el hecho lograron que el chofer frene y allí constataron que el chico estaba en buen estado de salud y que solo había sufrido leves lesiones.