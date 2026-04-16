Un niño bajó del colectivo, quedó enganchado y fue arrastrado varias metros

El menor sufrió politraumatismos y quemaduras. Ocurrió el mismo día en el que la médica neuróloga Bárbara Granado Schönholz murió en un caso similar en Villa Devoto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un niño de 5 años sobrevivió de milagro en Lomas de Zamora luego de quedar enganchado en las ruedas de un colectivo cuando bajaba y ser arrastrado varios metros sin que el conductor se diera cuenta. El hecho sucedió el mismo día en que la médica neuróloga Bárbara Granado Schönholz murió en un caso similar en el barrio porteño de Villa Devoto.
Mientras continúa la conmoción por el fallecimiento de la profesional el viernes pasado, en esa jornada un pequeño casi sufre las mismas consecuencias cuando se bajó de una unidad de la línea 283 de colectivo con su abuela, el conductor aceleró, el menor quedó enganchado en la rueda derecha de atrás y fue arrastrado. La escena quedó registrada por las cámaras de vigilancia. En el video se observa la secuencia del niño siendo tirado por el colectivo. Los vecinos que observaron el hecho lograron que el chofer frene y allí constataron que el chico estaba en buen estado de salud y que solo había sufrido leves lesiones.
El pequeño fue atendido en el hospital local donde los médicos confirmaron que sufrió politraumatismos y quemaduras por los fuertes raspones. El caso fue caratulado como "lesiones culposas" y quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción 10 de Lomas de Zamora, que avanza con la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.
comentar