Sumaron alarma comunitaria en San Francisco Solano

Con la incorporación de ese equipo, San Francisco Solano ya cuenta con 25 dispositivos activos. A nivel distrital, la cifra de alarmas comunitarias asciende a 722, con una proyección oficial de superar las 800 unidades antes de finalizar el presente año 2026 para cubrir la totalidad del territorio browniano. Desde la comuna destacaron que estas instalaciones permiten que los vecinos interactúen con el COM de forma preventiva: "Continuamos sumando acciones con la premisa de que nuestros vecinos vivan más tranquilos, instalando alarmas en puntos estratégicos que permiten una respuesta inmediata ante una emergencia", señaló.