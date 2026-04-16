Sumaron alarma comunitaria en San Francisco Solano

El Municipio de Almirante Brown instaló un nuevo dispositivo en la calle Cala al 700, una zona clave por la cercanía de establecimientos educativos. El sistema está integrado directamente con el Centro de Operaciones Municipal.
En el marco del plan de fortalecimiento de la seguridad ciudadana, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, y la jefa de Gabinete, Paula Eichel, supervisaron la puesta en funcionamiento de una nueva alarma vecinal en San Francisco Solano. El equipamiento fue ubicado en la calle Cala al 700, un punto de alta circulación debido a la presencia de instituciones educativas de niveles inicial, primario y secundario.
La instalación de ese dispositivo no solo busca prevenir el delito en el sector residencial, sino también brindar un entorno más seguro para estudiantes y docentes que asisten a los establecimientos de la zona. El equipamiento forma parte de una red inteligente que requiere la interacción directa de la comunidad a través de la aplicación Brown Previene.
Según explicaron las autoridades a los vecinos del barrio, el sistema permite tres acciones principales: Activación de una alerta disuasoria de alto impacto; el encendido de luminarias de refuerzo vinculadas al equipo; y enviar una alerta automática y geolocalizada al Centro de Operaciones Municipal (COM), desde donde se coordina el despacho de móviles policiales o de emergencias. El uso de ese sistema es totalmente gratuito para los vecinos y ya cuenta con más de 60 mil usuarios registrados en todo el distrito.
Con la incorporación de ese equipo, San Francisco Solano ya cuenta con 25 dispositivos activos. A nivel distrital, la cifra de alarmas comunitarias asciende a 722, con una proyección oficial de superar las 800 unidades antes de finalizar el presente año 2026 para cubrir la totalidad del territorio browniano. Desde la comuna destacaron que estas instalaciones permiten que los vecinos interactúen con el COM de forma preventiva: "Continuamos sumando acciones con la premisa de que nuestros vecinos vivan más tranquilos, instalando alarmas en puntos estratégicos que permiten una respuesta inmediata ante una emergencia", señaló.
La instalación de nuevas alarmas se integra a una estructura tecnológica mayor que incluye más de 2.100 cámaras de seguridad activas; 221 puntos de espera de transporte público con conectividad; y 106 lectoras de patentes que conforman el Anilla Digital, las que procesan un millón de dominios diarios para detectar vehículos con pedido de captura. El despliegue en San Francisco Solano reafirma la tendencia del Municipio de priorizar los corredores escolares y los puntos de mayor densidad poblacional para la colocación de estos activos tecnológicos de prevención.
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