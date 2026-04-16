Entregaron Pases Multimodales Libres en Quilmes

En ese contexto, una vecina que se acercó a realizar el trámite, María Cecilia Candrea, consideró "excelente esta iniciativa, porque si no, no podría viajar por la situación del país". "Hoy al trabajador, al ciudadano común, se le hace difícil viajar en el transporte público con los valores que tiene", aportó

Cabe señalar que además de los 300 que se otorgaron, llegarán al distrito otros 650 Pases Libres Multimodales para su entrega, lo que suma un total de 950 impresos. A partir de la decisión del Gobierno Nacional de que el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires no pueda acceder a los datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), se vio interrumpido el normal funcionamiento del circuito de tramitación de este derecho, por lo cual el presente operativo salda una deuda para con la población afectada por estas medidas.