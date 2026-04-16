Entregaron Pases Multimodales Libres en Quilmes

Beneficio para 300 vecinos que poseen el Certificado Unico de Discapacidad (CUD). El acto fue encabezado por la intendenta interina Eva Mieri.
Un total de 300 vecinos de Quilmes que poseen el Certificado Unico de Discapacidad (CUD) fueron beneficiados en un nuevo operativo de impresión y entrega de Pases Multimodales Libres, con los cuales podrán viajar gratis en el transporte público, y que en breve, sumará otros 650 beneficiarios. La actividad fue encabezada por la intendenta interina Eva Mieri, y se realizó en el Centro de Producción Audiovisual (CPA) Leonardo Favio, en Chacabuco 600, en Bernal.
Al respecto, Mieri señaló que "el gobierno nacional tomó como enemigos públicos a las personas con discapacidad, a los jubilados y jubiladas, a las mujeres y diversidades, a los trabajadores del pueblo", al tiempo que destacó que "pero nosotras desde la gestión municipal con todo el equipo de Desarrollo Social que se encarga de tener con ustedes una escucha activa y un trabajo territorial, hicimos posible que hoy en articulación con la Provincia de Buenos Aires estemos tramitando casi 1.000 credenciales, mil personas que van a tener su derecho garantizado a poder viajar dignamente".
En tanto, enfatizó: "Sepan que hay un Gobierno Municipal que de la mano de la compañera Mayra Mendoza y de todo este equipo, sigue pensando y trabajando en beneficio de la comunidad en su conjunto. Y les pedimos que por favor nos sigan acompañando en este proceso que iniciamos desde el 2019 con Mayra, un proyecto político solidario y en el que nos importa la vida del otro y de la otra. Porque nadie se salva solo, y al pueblo argentino solo lo salvará el pueblo organizado".
Por su parte, la directora provincial de Políticas de Género y Estrategias Inclusivas del Ministerio de Transporte bonaerense, Sibila Botti, comentó que "la garantía del Estado Municipal en conjunto con el Provincial pensando políticas cotidianas que mejoren la vida de nuestros vecinos y vecinas es realmente muy importante". "Por eso, en el marco del acceso a derecho, de la política pública y de garantizar esa vida digna de cada una de las personas con discapacidad, para nosotros es muy importante este operativo en el día de la fecha en Quilmes", sumó
En ese contexto, una vecina que se acercó a realizar el trámite, María Cecilia Candrea, consideró "excelente esta iniciativa, porque si no, no podría viajar por la situación del país". "Hoy al trabajador, al ciudadano común, se le hace difícil viajar en el transporte público con los valores que tiene", aportó
Cabe señalar que además de los 300 que se otorgaron, llegarán al distrito otros 650 Pases Libres Multimodales para su entrega, lo que suma un total de 950 impresos. A partir de la decisión del Gobierno Nacional de que el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires no pueda acceder a los datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), se vio interrumpido el normal funcionamiento del circuito de tramitación de este derecho, por lo cual el presente operativo salda una deuda para con la población afectada por estas medidas.
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