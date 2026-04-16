Alarma por aparición de inscripciones "mañana tiroteo" en colegios quilmeños

Ocurrió en dos establecimientos privados, y respondería a un reto viral difundido en la red social TikTok. Sus estudiantes reconocieron la autoría de las leyendas.
A poco más de dos semanas de la trágica balacera en una escuela secundaria de Santa Fe, donde un alumno de 15 años asesinó a otro de 13, se encendieron las alarmas en establecimientos educativos de Quilmes con la aparición de inscripciones en las paredes con la frase "mañana tiroteo", en las cuales las autoridades decidieron aplicar un protocolo destinado a este tipo de situaciones.
Los escritos aparecieron en sectores internos, como en los baños, y se presume que estarían vinculados con un reto viral difundido en la red social TikTok: al menos en dos colegios privados se registró este tipo de casos, uno de la zona Oeste y otro del Este. En ese sentido, las autoridades activaron los protocolos de seguridad, dieron intervención a los equipos directivos, al tiempo que notificaron a las autoridades educativas superiores, con el objetivo de evaluar el contexto y determinar los pasos a seguir.
Estudiantes de ambas escuelas reconocieron que las pintadas fueron de su autoría y señalaron que las efectuaron como un desafío viral que circula en redes sociales, el cual se replicó en otros edificios pedagógicos de la región. También, aclararon que no se registraron incidentes ni situaciones de riesgo y que aún trabajan para llevar claridad sobre lo ocurrido, así como reforzar las medidas preventivas dentro del ámbito escolar.
El 30 de marzo, en la Escuela Normal Superior 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, un adolescente llevó una escopeta, mató a un estudiante e hirió a otros ocho, lo que conmocionó a todo el país. En ese contexto, autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación confirmaron que el tirador formaba parte de una cultura digital creada tras la masacre de Columbine, en Estados Unidos, e investigan su vínculo con el movimiento Incels.
comentar