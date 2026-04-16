Alarma por aparición de inscripciones "mañana tiroteo" en colegios quilmeños

Los escritos aparecieron en sectores internos, como en los baños, y se presume que estarían vinculados con un reto viral difundido en la red social TikTok: al menos en dos colegios privados se registró este tipo de casos, uno de la zona Oeste y otro del Este. En ese sentido, las autoridades activaron los protocolos de seguridad, dieron intervención a los equipos directivos, al tiempo que notificaron a las autoridades educativas superiores, con el objetivo de evaluar el contexto y determinar los pasos a seguir.