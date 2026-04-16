Comenzó obra hídrica para prevenir anegamientos en Villa Albertina

De manera complementaria, se avanzará con la reconstrucción de la calzada mediante la repavimentación en concreto, garantizando la correcta integración entre la infraestructura hidráulica y vial. En total, se ejecutarán más de 3 mil metros cuadrados de pavimento para recuperar los sectores deteriorados. En paralelo a los trabajos subterráneos, se procederá a la reconstrucción de la calzada. El proyecto contempla la ejecución de más de 3 mil metros cuadrados de pavimento en hormigón, un material seleccionado por su durabilidad ante el tránsito constante. Los trabajos viales incluyen también la reparación de bocacalles y una puesta en valor específica en la rotonda de la calle Escobar. La nueva infraestructura se acopla a las obras hídricas finalizadas en el tramo de Homero entre Cafayate y Cañuelas, completando así un corredor saneado y renovado.