Comenzó obra hídrica para prevenir anegamientos en Villa Albertina

Los trabajos se realizan en la calle Homero y contemplan la ampliación de la red de desagües junto a la reconstrucción de la calzada en hormigón.
Un proyecto de infraestructura urbana puso en marcha la Municipalidad de Lomas de Zamora en la calle Homero, orientado a resolver problemas históricos de anegamientos y deterioro vial en Villa Albertina. La obra, que se extiende entre Sebastián Elcano y Escobar, se ejecuta íntegramente con financiamiento municipal y forma parte de un plan de saneamiento para los barrios del distrito.
La intervención se destaca por su carácter integral, ya que combina la modernización del sistema de captación de aguas de lluvia con la recuperación total de la carpeta de rodamiento para el tránsito pesado y liviano. La intervención hídrica incluye la construcción de las estructuras necesarias para asegurar el correcto escurrimiento superficial y su adecuada vinculación con el sistema hídrico actual. En ese marco, se instalarán más de 150 metros lineales de cañerías pluviales, además de la construcción de cuatro sumideros y cinco cámaras de inspección que permitirán optimizar el funcionamiento de la red en la zona.
De manera complementaria, se avanzará con la reconstrucción de la calzada mediante la repavimentación en concreto, garantizando la correcta integración entre la infraestructura hidráulica y vial. En total, se ejecutarán más de 3 mil metros cuadrados de pavimento para recuperar los sectores deteriorados. En paralelo a los trabajos subterráneos, se procederá a la reconstrucción de la calzada. El proyecto contempla la ejecución de más de 3 mil metros cuadrados de pavimento en hormigón, un material seleccionado por su durabilidad ante el tránsito constante. Los trabajos viales incluyen también la reparación de bocacalles y una puesta en valor específica en la rotonda de la calle Escobar. La nueva infraestructura se acopla a las obras hídricas finalizadas en el tramo de Homero entre Cafayate y Cañuelas, completando así un corredor saneado y renovado.
Debido a la magnitud de las excavaciones y la pavimentación en hormigón, el Municipio dispuso el cierre total de la calle Homero entre Francisco de Aguirre y Escobar (tres cuadras). Se dispusieron dos desvíos, que implican realizar un recorrido adicional de 600 metros: tránsito liviano, por Iparraguirre y Escobar; tránsito pesado, por Bayona, Bustos y Escobar. Las paradas de colectivos ubicadas en Homero han sido reubicadas provisoriamente en la calle Bustos, a tres cuadras de Homero. Desde la Secretaría de Obras Públicas señalaron que la intervención no solo mejorará la calidad de vida de los residentes al evitar anegamientos, sino que también fortalecerá la actividad comercial de la zona al garantizar una circulación vehicular fluida y segura.
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