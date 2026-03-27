Comienza una exposición de obras de Prilidiano Pueyrredón y Quinquela Martín en San Isidro

Por su parte, el Museo Nacional de Bellas Artes otorgará dos obras de Prilidiano Pueyrredón (1823-1870), que produjo piezas icónicas del patrimonio pictórico nacional, entre las que se cuentan las primeras imágenes de la costa norte del Río de la Plata desde la mirada de un artista nativo: Sacada de la red (acuarela sobre papel) y Lavanderas en el bajo de Belgrano (óleo sobre tela).

A su vez, el museo de La Boca también prestará obras de artistas que se inspiraron en paisajes ribereños, cada cual desde su propia perspectiva: Fortunato Lacámera con los óleos Desde mi estudio y Barcos; Justo P. Lynch, vecino de Martínez, con el óleo Rincón costero, y César Carugo con el óleo Destino.

El río, pero también los puertos y los puentes, los habitantes ribereños y los trabajadores portuarios, siempre desde la producción de imágenes, serán parte de los ejes temáticos de esta exposición que a su vez presentará un video sobre el río realizado con material de archivo del Museo Quinquela Martín y del museo municipal Quinta Los Ombúes, San Isidro.

En el marco de la exposición, el Pueyrredón también llevará adelante talleres para los chicos vinculados con esa temática e invitará al visitante, a partir de dispositivos diseñados por el área de educación del museo, a plasmar en palabras o dibujos respuestas o reflexiones vinculadas con aquella pregunta inicial: ¿Qué significa el río para vos?

Miradas del río. La Boca y San Isidro en imágenes podrá visitarse de miércoles a viernes de 10 a 18 y sábados y domingos de 14 a 18. Este sábado se podrá visitar hasta las 19, y el domingo de 15 a 19.