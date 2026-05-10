Detuvieron en España al exmarido de Grecia Colmenares

Uno de los elementos que pesó en la decisión fue que el acusado no se presentó a cinco indagatorias internacionales que habían sido fijadas para los días 22, 24, 26 y 28 de abril, además del 6 de mayo.

La causa se originó a partir de la denuncia de Nora Kriesghaber, quien sostuvo haber conocido a Pelegri a través de Facebook. Según su testimonio, el acusado le propuso participar de supuestos negocios vinculados con pulseras promocionadas mediante licencias de artistas internacionales.

La mujer afirmó que el empresario utilizaba presuntos vínculos con celebridades para captar inversores. “Me mostraba audios, chats, fotos y negocios reales. Yo veía que el negocio existía y confié”, relató.

La denuncia

Kriesghaber aseguró haber entregado dinero y bienes provenientes de una herencia familiar para financiar el emprendimiento. Según su denuncia, la inversión total habría superado los 500.000 dólares e incluso incluyó lingotes de oro.

También sostuvo que la operatoria contemplaba contratos firmados, promesas de rentabilidad mensual y participación en ventas de productos comercializados en España. Sin embargo, afirmó que una vez puesto en marcha el negocio fue excluida del proyecto y nunca recuperó el dinero aportado.

Pelegri estuvo casado con Grecia Colmenares desde 1986. La actriz atravesaba entonces uno de los momentos de mayor popularidad de su carrera, impulsada por el éxito de la telenovela María de nadie. En 1992 nació Gianfranco, el único hijo de la pareja, y el divorcio se concretó en 2005.

En las últimas semanas, Colmenares volvió a ocupar espacio en la escena pública tras ingresar a la casa de Gran Hermano. La actriz permanece aislada en el reality, por lo que hasta el momento no trascendió si fue informada sobre la detención de su exmarido.

Con el arresto en España y el pedido formal de extradición ya en marcha, la causa sumó un nuevo capítulo judicial y ahora quedará supeditada a la respuesta de las autoridades españolas.