Detuvieron en España al exmarido de Grecia Colmenares

Marcelo Alejandro Heber Pelegri fue arrestado el 6 de mayo en España territorio español en el marco de una investigación por presunta estafa.
Avanza una causa judicial en San IsidroLa Justicia bonaerense avanzó con el pedido de extradición de Marcelo Alejandro Heber Pelegri, exmarido de la actriz venezolana Grecia Colmenares, quien fue detenido en España en el marco de una causa por presunta estafa que tramita en el partido bonaerense de San Isidro.
Según surge de la documentación judicial, el imputado fue arrestado el 6 de mayo de este año en territorio español. Un día después, el 7 de mayo, se resolvió librar un exhorto diplomático para solicitar formalmente su extradición a la Argentina.
La resolución judicial recordó además que previamente se había ordenado su detención y captura internacional por el delito de estafa, tipificado en el artículo 172 del Código Penal. La investigación es encabezada por la fiscal Cecilia Chaieb, titular de la Unidad Funcional de Instrucción de San Isidro, que interviene en la causa por las maniobras denunciadas.
De acuerdo con el expediente, la captura de Pelegri se dispuso por sospechas de que habría participado “como coautor penalmente responsable en los hechos materia de investigación”. La fiscalía también consideró que existía riesgo de fuga y posible entorpecimiento del proceso.
Uno de los elementos que pesó en la decisión fue que el acusado no se presentó a cinco indagatorias internacionales que habían sido fijadas para los días 22, 24, 26 y 28 de abril, además del 6 de mayo.
La causa se originó a partir de la denuncia de Nora Kriesghaber, quien sostuvo haber conocido a Pelegri a través de Facebook. Según su testimonio, el acusado le propuso participar de supuestos negocios vinculados con pulseras promocionadas mediante licencias de artistas internacionales.
La mujer afirmó que el empresario utilizaba presuntos vínculos con celebridades para captar inversores. “Me mostraba audios, chats, fotos y negocios reales. Yo veía que el negocio existía y confié”, relató.
Kriesghaber aseguró haber entregado dinero y bienes provenientes de una herencia familiar para financiar el emprendimiento. Según su denuncia, la inversión total habría superado los 500.000 dólares e incluso incluyó lingotes de oro.
También sostuvo que la operatoria contemplaba contratos firmados, promesas de rentabilidad mensual y participación en ventas de productos comercializados en España. Sin embargo, afirmó que una vez puesto en marcha el negocio fue excluida del proyecto y nunca recuperó el dinero aportado.
Pelegri estuvo casado con Grecia Colmenares desde 1986. La actriz atravesaba entonces uno de los momentos de mayor popularidad de su carrera, impulsada por el éxito de la telenovela María de nadie. En 1992 nació Gianfranco, el único hijo de la pareja, y el divorcio se concretó en 2005.
En las últimas semanas, Colmenares volvió a ocupar espacio en la escena pública tras ingresar a la casa de Gran Hermano. La actriz permanece aislada en el reality, por lo que hasta el momento no trascendió si fue informada sobre la detención de su exmarido.
Con el arresto en España y el pedido formal de extradición ya en marcha, la causa sumó un nuevo capítulo judicial y ahora quedará supeditada a la respuesta de las autoridades españolas.