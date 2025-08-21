Provincia

Comisario de Lomas atenderá las llamadas de los vecinos

Pidiendo a todos a que los ayuden a hacer mejor su trabajo y colaborar en mejorar la seguridad, la dependencia inició una campaña de difusión para dar a conocer las nuevas vías de comunicación.

Decidido a mantener una comunicación directa con los vecinos, el flamante titular de la Comisaría Primera de Lomas de Zamora, Gustavo San Román, difundió su número de Whatsapp para que cualquiera pueda tener contacto con él.

Asimismo, y sumando otra opción al 911, habilitó otra línea telefónica para que puedan denunciar cualquier hecho de inseguridad o pedir ayuda ante una emergencia.

"Ayudanos a hacer cada día mejor nuestro trabajo. La seguridad la hacemos entre todos", reza el encabezado del folleto que están distribuyendo entre los vecinos y en redes sociales, donde figura que el celular de Román es el 11-3612-3229 y el de la dependencia el 11-6983-8465. La Comisaría Primera, ubicada en la intersección de Alem y Sáenz, tiene jurisdicción en todo el centro de la ciudad y gran parte de la zona oeste.

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados