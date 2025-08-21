Comisario de Lomas atenderá las llamadas de los vecinos

Asimismo, y sumando otra opción al 911, habilitó otra línea telefónica para que puedan denunciar cualquier hecho de inseguridad o pedir ayuda ante una emergencia.

"Ayudanos a hacer cada día mejor nuestro trabajo. La seguridad la hacemos entre todos", reza el encabezado del folleto que están distribuyendo entre los vecinos y en redes sociales, donde figura que el celular de Román es el 11-3612-3229 y el de la dependencia el 11-6983-8465. La Comisaría Primera, ubicada en la intersección de Alem y Sáenz, tiene jurisdicción en todo el centro de la ciudad y gran parte de la zona oeste.