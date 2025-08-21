Comisario de Lomas atenderá las llamadas de los vecinos

Pidiendo a todos a que los ayuden a hacer mejor su trabajo y colaborar en mejorar la seguridad, la dependencia inició una campaña de difusión para dar a conocer las nuevas vías de comunicación.
Decidido a mantener una comunicación directa con los vecinos, el flamante titular de la Comisaría Primera de Lomas de Zamora, Gustavo San Román, difundió su número de Whatsapp para que cualquiera pueda tener contacto con él.
Asimismo, y sumando otra opción al 911, habilitó otra línea telefónica para que puedan denunciar cualquier hecho de inseguridad o pedir ayuda ante una emergencia.
"Ayudanos a hacer cada día mejor nuestro trabajo. La seguridad la hacemos entre todos", reza el encabezado del folleto que están distribuyendo entre los vecinos y en redes sociales, donde figura que el celular de Román es el 11-3612-3229 y el de la dependencia el 11-6983-8465. La Comisaría Primera, ubicada en la intersección de Alem y Sáenz, tiene jurisdicción en todo el centro de la ciudad y gran parte de la zona oeste.
