Completan la segunda etapa de la renovación integral de la Ruta 4

"Seguimos trabajando junto a la Provincia para transformar y poner en valor los accesos y corredores viales más importantes de nuestro distrito, mejorando la transitabilidad y la seguridad de nuestros vecinos", destacó el intendente Mariano Cascallares quien valoró el permanente acompañamiento del gobernador Axel Kicillof.

Las mejoras en este sector incluyen la instalación de luminarias con tecnología LED a lo largo de toda la traza, obras hidráulicas, demarcación de calzadas, colectoras y hasta la construcción de un nuevo puente peatonal en la zona de Ameghino y Vallejos. Ese puente, de gran estructura de hormigón, cuenta con una altura de 5,30 metros, superando la del Viaducto Papa Francisco (de 5,10 metros), lo que permite una óptima circulación de vehículos de gran porte. Además, dispone de descansos intermedios, rampas de accesibilidad, iluminación y barandas de seguridad.

Cabe recordar que la primera etapa de la obra comprendió el tramo que va desde Donato Alvarez, en el límite con Quilmes, pasando por Claypole hasta Burzaco y la rotonda El Vapor. Finalmente, desde la comuna indicaron que resta ejecutar una tercera etapa de aproximadamente dos kilómetros que se extenderá desde Juan XXIII hasta Moyano, en el límite con Lomas de Zamora. De esa manera, Provincia y Municipio concluyen así una intervención estratégica histórica y muy esperada que no solo mejora la conectividad y la seguridad vial, sino que también eleva la calidad de vida de miles de conductores que circulan a diario por la Ruta 4.