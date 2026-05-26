Concurrida celebración por el 25 de mayo en Lomas de Zamora

Además, el jefe comunal destacó: “Es una emoción enorme ver esta Plaza de Lomas repleta de amor por la Patria en tiempos en donde algunos dicen que el amor por la patria pasó de moda, Lomas le dice sí a la Argentina, sí al futuro, sí a la familia, sí a la comunidad, sí al país maravilloso que tenemos y que lo merecemos, que nunca nada, ni nadie nos haga creer que que no somos un país extraordinario, porque somos un país maravilloso”.