Vicente López: municipales acordaron una paritaria escalonada y un bono

El sindicato de los Municipales y las autoridades del Distrito sellaron un aumento del 22% en tres cuotas y un pago extra de $150.000.
El Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López y las autoridades del Distrito llegaron a un acuerdo en las paritarias, que incluye un bono y mantenimiento del empleo
Fuentes de ambos sectores coincidieron en que "a pesar de mantener las posturas, hubo coincidencias para mantener el poder adquisitivo de los ingresos y dar un grado de previsibilidad tanto al municipio como a los trabajadores y trabajadoras", que no se verán ajustados por despidos o retiros voluntarios.
Según el gremio, el acta firmada entre las partes establece el pago de un bono, incrementos porcentuales escalonados y medidas destinadas a brindar garantías laborales.
El acuerdo incluye el pago de un bono de $150.000 que se hará efectivo en los próximos días. En cuanto al aumento salarial, se trata de una suba del 22%, en forma escalona: agosto, 10%; octubre, 6%; y Noviembre, 6%.
A eso se le sumará un plus salarial en diciembre, cuya cifra no está establecida y formará parte de la próxima negociación salarial que, se estima, llegaría a marzo del año próximo.
El secretario General del sindicato, Victorio Pirillo, subrayó: "En una Argentina de pérdida de derechos y fuentes de trabajo, en Vicente López garantizamos la fuente de empleo y conseguimos aumentos por encima de la inflación".
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