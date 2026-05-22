Vicente López: municipales acordaron una paritaria escalonada y un bono

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A eso se le sumará un plus salarial en diciembre, cuya cifra no está establecida y formará parte de la próxima negociación salarial que, se estima, llegaría a marzo del año próximo.

El secretario General del sindicato, Victorio Pirillo, subrayó: "En una Argentina de pérdida de derechos y fuentes de trabajo, en Vicente López garantizamos la fuente de empleo y conseguimos aumentos por encima de la inflación".