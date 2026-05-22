Gremios |

Vicente López: municipales acordaron una paritaria escalonada y un bono

El sindicato de los Municipales y las autoridades del Distrito sellaron un aumento del 22% en tres cuotas y un pago extra de $150.000.

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López y las autoridades del Distrito llegaron a un acuerdo en las paritarias, que incluye un bono y mantenimiento del empleo

Fuentes de ambos sectores coincidieron en que "a pesar de mantener las posturas, hubo coincidencias para mantener el poder adquisitivo de los ingresos y dar un grado de previsibilidad tanto al municipio como a los trabajadores y trabajadoras", que no se verán ajustados por despidos o retiros voluntarios.

El acuerdo incluye el pago de un bono de $150.000 que se hará efectivo en los próximos días. En cuanto al aumento salarial, se trata de una suba del 22%, en forma escalona: agosto, 10%; octubre, 6%; y Noviembre, 6%.

image

A eso se le sumará un plus salarial en diciembre, cuya cifra no está establecida y formará parte de la próxima negociación salarial que, se estima, llegaría a marzo del año próximo.

El secretario General del sindicato, Victorio Pirillo, subrayó: "En una Argentina de pérdida de derechos y fuentes de trabajo, en Vicente López garantizamos la fuente de empleo y conseguimos aumentos por encima de la inflación".

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados