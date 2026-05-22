Nardini inauguró las Olimpiadas Malvinenses con más de 15.000 estudiantes

Durante el acto de apertura, los estudiantes fueron los protagonistas centrales de una jornada marcada por la música, las presentaciones artísticas, la danza y la presencia de símbolos patrios, además de la entonación del Himno Nacional Argentino, que dio el puntapié inicial a tres meses de actividades y competencias.

Nardini destacó la sana competencia

En su discurso, Nardini destacó el impacto que tuvo el programa y el sentido de pertenencia que generó entre los jóvenes del distrito.

“Muy feliz de abrir esta tercera edición, donde chicas y chicos de más de 80 establecimientos educativos participan una vez más en algo que se volvió propio, fomentando la competencia sana, la unión y valores que son pilares de nuestra sociedad”, expresó el jefe comunal.

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La propuesta integra una amplia variedad de disciplinas deportivas tradicionales como fútbol, vóley, atletismo, handball, natación y ajedrez, aunque también incorpora espacios culturales y académicos que buscan ampliar la participación estudiantil.

Entre las novedades de esta edición aparecen competencias de literatura, concursos de redacción, debates, desafíos matemáticos y científicos, oratoria y trivias de conocimientos generales. A ello se suma la incorporación de los E-Games, con títulos como Fortnite y League of Legends, una iniciativa que apunta a representar intereses y consumos culturales cada vez más presentes entre los jóvenes.

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Otros municipios se sumaron

Uno de los momentos destacados de la ceremonia fue la presentación del trofeo que quedará en juego durante toda la competencia. El Instituto Evangélico Asamblea Cristiana de Los Polvorines, campeón de la edición 2025, fue el encargado de exhibir y entregar la copa que buscarán conquistar los participantes durante esta temporada.

Nardini también señaló que el modelo desarrollado en Malvinas Argentinas comenzó a replicarse en otros municipios bonaerenses y celebró esa expansión.

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“Esta modalidad fue tomada por otros distritos y eso está buenísimo. Lo vamos a seguir impulsando para que llegue a cada rincón de la provincia y también del país”, sostuvo.

Sobre el cierre del acto, el intendente puso el foco en el rol de las políticas públicas vinculadas a las juventudes y destacó la importancia de generar espacios de integración mediante el deporte y la cultura.

“Elegimos construir herramientas que alejen a nuestros jóvenes de los riesgos y fomenten valores saludables, fortaleciendo el trabajo en equipo y la unión”, afirmó.