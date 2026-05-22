Nardini inauguró las Olimpiadas Malvinenses con más de 15.000 estudiantes

El intendente Leonardo Nardini abrió la tercera edición del evento que reúne a estudiantes de escuelas públicas y privadas del distrito.
El municipio de Malvinas Argentinas dio inicio a la tercera edición de las Olimpiadas Malvinenses, una propuesta deportiva y cultural que con el paso de los años se consolidó como uno de los principales espacios de participación juvenil del distrito. La apertura oficial se realizó en el Live Arena de Tortuguitas y reunió a miles de estudiantes, docentes y autoridades locales.
La inauguración estuvo encabezada por el intendente Leonardo Nardini, acompañado por el diputado provincial Luis Vivona, la secretaria general Noe Correa, la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, María Luján Salgado, y el secretario de Educación y Deportes, Daniel Morard.
Este año la convocatoria alcanzó cifras récord: participarán más de 15.000 estudiantes pertenecientes a 80 escuelas secundarias de gestión estatal y privada, una muestra del crecimiento sostenido que tuvo la iniciativa desde su primera edición y que la convirtió en un clásico dentro del calendario educativo local.
Durante el acto de apertura, los estudiantes fueron los protagonistas centrales de una jornada marcada por la música, las presentaciones artísticas, la danza y la presencia de símbolos patrios, además de la entonación del Himno Nacional Argentino, que dio el puntapié inicial a tres meses de actividades y competencias.
En su discurso, Nardini destacó el impacto que tuvo el programa y el sentido de pertenencia que generó entre los jóvenes del distrito.
“Muy feliz de abrir esta tercera edición, donde chicas y chicos de más de 80 establecimientos educativos participan una vez más en algo que se volvió propio, fomentando la competencia sana, la unión y valores que son pilares de nuestra sociedad”, expresó el jefe comunal.
La propuesta integra una amplia variedad de disciplinas deportivas tradicionales como fútbol, vóley, atletismo, handball, natación y ajedrez, aunque también incorpora espacios culturales y académicos que buscan ampliar la participación estudiantil.
Entre las novedades de esta edición aparecen competencias de literatura, concursos de redacción, debates, desafíos matemáticos y científicos, oratoria y trivias de conocimientos generales. A ello se suma la incorporación de los E-Games, con títulos como Fortnite y League of Legends, una iniciativa que apunta a representar intereses y consumos culturales cada vez más presentes entre los jóvenes.
Uno de los momentos destacados de la ceremonia fue la presentación del trofeo que quedará en juego durante toda la competencia. El Instituto Evangélico Asamblea Cristiana de Los Polvorines, campeón de la edición 2025, fue el encargado de exhibir y entregar la copa que buscarán conquistar los participantes durante esta temporada.
Nardini también señaló que el modelo desarrollado en Malvinas Argentinas comenzó a replicarse en otros municipios bonaerenses y celebró esa expansión.
“Esta modalidad fue tomada por otros distritos y eso está buenísimo. Lo vamos a seguir impulsando para que llegue a cada rincón de la provincia y también del país”, sostuvo.
Sobre el cierre del acto, el intendente puso el foco en el rol de las políticas públicas vinculadas a las juventudes y destacó la importancia de generar espacios de integración mediante el deporte y la cultura.
“Elegimos construir herramientas que alejen a nuestros jóvenes de los riesgos y fomenten valores saludables, fortaleciendo el trabajo en equipo y la unión”, afirmó.
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