Condenado a 8 años de prisión por violar a la niñera que cuidaba de sus hijos

Este caso abrió una herida muy importante que el tiempo se encargó de agrandarla tanto para la damnificada como para su círculo familiar, que lucharon incansablemente desde un principio. A pesar de que será imposible cerrarla para siempre, lo cierto es que la espera se terminó y el abusador cumplirá su pena tras las rejas, como lo dispusieron los tribunales quilmeños tras el correspondiente juicio.

Todo comenzó el 23 de septiembre del 2010, cuando Dionisio Alvarenga Cabrera (50) violó a una adolescente de 17 años a la cual había contratado para cuidar a sus hijos bajo el concepto de niñera, limpiar y cocinar. El episodio ocurrió en la vivienda en la que la víctima trabajaba, situada en la localidad de Ranelagh. Tras eso, con mucha angustia denunció lo ocurrido ante las autoridades, pero la perspectiva de la justicia en aquel entonces era muy distinta a la actual.

El agresor se fugó a Paraguay, su país de origen, y recién fue capturado el año pasado por agentes de la Interpol ya que se había librado la captura internacional. Una vez realizada la extradición hacia Argentina, continuaron con el proceso y en la última semana lo citaron a juicio. Después de la espera angustiante que sufrió la damnificada, condenaron a su abusador a 8 años de prisión.

El delito es “Abuso sexual con acceso carnal agravado por las circunstancias de convivencia previa y por tratarse de una menor de 18 años”. La fiscal del caso, Mariel Calviño, tuvo la responsabilidad de probar la culpabilidad de Alvarenga en el hecho a pesar del paso del tiempo y la cantidad de dificultades que eso mismo traía, pero lo llevó a cabo con muchísimo éxito.

Los magistrados a cargo de dieron el veredicto condenatorio en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°5 del Departamento Judicial de Quilmes, fueron Gustavo Fariña, Juan Martín Mata y Alejandra Swida. Así las cosas, la víctima, que estuvo esperando justicia por casi 15 años, pudo desahogarse con sus seres queridos y todos juntos verán al responsable de esta pesadilla cumpliendo su merecida pena en una unidad penitenciaria dentro de la provincia de Buenos Aires. Este mensaje deja en claro la importancia de denunciar y acompañar a las personas que sufren este tipo de vejámenes, a pesar de que los tiempos de la justicia no son los mismos que los damnificados precisan.