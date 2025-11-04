Conductor alcoholizado derribó postes y dejó a un vecindario sin luz

El episodio se desarrolló en la primera mañana del domingo y generó muchísimo pánico entre los vecinos de la zona, que escucharon el feroz estruendo y se despertaron para ver qué había pasado. Al ver el desastre provocado y el estado en el cual había quedado el rodado implicado, llamaron a la Policía y a la ambulancia porque creyeron que el conductor se había matado.

Ocurrió en la intersección de avenida Mitre y Hernández, justo en el límite de Quilmes y Ezpeleta, pasadas las 6.40. Un hombre y una mujer iban a bordo de un Renault Megane color gris luego de salir de una fiesta y ambos estaban alcoholizados. El sujeto, por su parte, se quedó dormido, perdió el control del coche, se subió a la vereda y debido a la fuerte velocidad que llegó a alcanzar derribó tres postes y con ellos todo su tendido eléctrico.

Fue atendido de inmediato por los vecinos que salieron y autoridades médicas del SAME lo llevaron tanto a él como a su pareja al Hospital de Quilmes, donde fueron atendidos por profesionales médicos, que curaron sus heridas y los dejaron internados en observación. Sin embargo, a pesar del duro golpe y de las dolencias corporales que tenían, confirmaron que ambos estaban fuera de peligro.

Agentes policiales se apersonaron en el lugar e informaron que el hombre estaba completamente alcoholizado y que eso produjo que quedara dormido y, en consecuencia, el posterior siniestro. Milagrosamente no había personas caminando por la vereda, ya que sino hubiese sido una verdadera tragedia. Tampoco llegó a incrustarse en una vivienda debido a que antes chocó con los postes.

Oficiales de Tránsito y Defensa Civil montaron un operativo para extraer el vehículo, que quedó con daños materiales totales. También hicieron lo propio los Bomberos Voluntarios, que extrajeron el cableado para evitar electrocuciones y removieron las maderas que quedaron tiradas de los postes. Cortaron el tráfico por algunas horas hasta que culminaron y la situación se normalizó.

Es importante resaltar que los vecinos se quedaron sin luz y sin televisión por cable, mientras que algunos siguen aguardando a la empresa restauradora para que les devuelvan el servicio y hagan los arreglos correspondientes.