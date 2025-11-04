Conductor alcoholizado derribó postes y dejó a un vecindario sin luz

La colisión se produjo en avenida Mitre y Hernández, donde el sujeto perdió el control del automóvil que manejaba aparentemente al quedarse dormido. Sufrió heridas leves al igual que una mujer que lo acompañaba.
Un sujeto alcoholizado provocó un brutal siniestro al perder el control de su vehículo y derribar tres postes de luz, dejando a todo un vecindario sin suministro eléctrico y televisión por cable, en tanto que iba acompañado por una mujer que al igual que él resultó con algunas heridas, aunque confirmaron que estaban fuera de peligro, motivo por el cual el episodio refleja la necesidad de seguir concientizando por parte de las autoridades sobre el manejo bajo efecto de sustancias.
El episodio se desarrolló en la primera mañana del domingo y generó muchísimo pánico entre los vecinos de la zona, que escucharon el feroz estruendo y se despertaron para ver qué había pasado. Al ver el desastre provocado y el estado en el cual había quedado el rodado implicado, llamaron a la Policía y a la ambulancia porque creyeron que el conductor se había matado.
Ocurrió en la intersección de avenida Mitre y Hernández, justo en el límite de Quilmes y Ezpeleta, pasadas las 6.40. Un hombre y una mujer iban a bordo de un Renault Megane color gris luego de salir de una fiesta y ambos estaban alcoholizados. El sujeto, por su parte, se quedó dormido, perdió el control del coche, se subió a la vereda y debido a la fuerte velocidad que llegó a alcanzar derribó tres postes y con ellos todo su tendido eléctrico.
Fue atendido de inmediato por los vecinos que salieron y autoridades médicas del SAME lo llevaron tanto a él como a su pareja al Hospital de Quilmes, donde fueron atendidos por profesionales médicos, que curaron sus heridas y los dejaron internados en observación. Sin embargo, a pesar del duro golpe y de las dolencias corporales que tenían, confirmaron que ambos estaban fuera de peligro.
Agentes policiales se apersonaron en el lugar e informaron que el hombre estaba completamente alcoholizado y que eso produjo que quedara dormido y, en consecuencia, el posterior siniestro. Milagrosamente no había personas caminando por la vereda, ya que sino hubiese sido una verdadera tragedia. Tampoco llegó a incrustarse en una vivienda debido a que antes chocó con los postes.
Oficiales de Tránsito y Defensa Civil montaron un operativo para extraer el vehículo, que quedó con daños materiales totales. También hicieron lo propio los Bomberos Voluntarios, que extrajeron el cableado para evitar electrocuciones y removieron las maderas que quedaron tiradas de los postes. Cortaron el tráfico por algunas horas hasta que culminaron y la situación se normalizó.
Es importante resaltar que los vecinos se quedaron sin luz y sin televisión por cable, mientras que algunos siguen aguardando a la empresa restauradora para que les devuelvan el servicio y hagan los arreglos correspondientes.
