Control oftalmológico gratuito para vecinos de Berazategui

Al respecto, Valentín Blasioli, médico oftalmólogo del Centro San Camilo, explicó: "Por suerte, una gran cantidad de berazateguenses se ha acercado a esta nueva jornada gratuita de revisiones oculares, organizada por la Secretaría de Salud municipal. Esta vez estuvimos en el barrio Bustillo, donde atendimos a aproximadamente un centenar de pacientes mayores de 60 años, oriundos del distrito y sin obra social. La idea de esta campaña es intentar restaurar la visión de todas aquellas personas ciegas o muy disminuidas visualmente por causa de cataratas".

Una de las vecinas que asistió a la jornada, Juana María Domínguez, destacó que "como tengo un problemita en la visión, decidí acercarme a este operativo para poder hacerme el control ocular de manera gratuita". "Este servicio es una ayuda muy importante para la comunidad, sobre todo para los jubilados. Además, la atención fue muy buena. Estoy muy agradecida con el Municipio de Berazategui por esta posibilidad que nos brindan", subrayó.

A su vez, Graciela Griselda Genes, integrante de la comisión directiva del Centro de Jubilados, expresó que "realmente estamos muy contentos con este operativo de control oftalmológico que realizó la Municipalidad en el barrio". "Queremos agradecerle al intendente Carlos Balor por seguir el legado del doctor Juan José Mussi, quien siempre estuvo cerca de su pueblo y le dio mucha importancia al cuidado de la salud de todos los y las berazateguenses", añadió.