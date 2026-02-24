Intensifican la reparación del pavimento en el centro quilmeño

Los equipos viales y cuadrillas de la Comuna trabajaron en Yrigoyen y Alberdi, en el marco del Plan Municipal de Bacheo, efectuado con fondos y maquinarias propias.

Durante la jornada, llevaron adelante el vuelco de hormigón H30 para concretar el arreglo de una losa que se había hundido en Yrigoyen, y para esto, previamente, concretaron la rotura y el desmonte del hormigón existente y luego la preparación de la base. Además, se sumaron los trabajos de bacheo en carpeta asfáltica en Alberdi entre Yrigoyen y Cevallos.

Al respecto, el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García, aseguró que "el trabajo nuestro es intensificar las tareas de bacheo para que la calzada de esta transitada avenida esté en buen estado y permita el tránsito seguro de los automovilistas y también el cruce de los peatones".

En este marco, el vecino y responsable de servicios del local de una concesionaria de autos de la zona, Edgardo Rei, destacó la labor del Municipio: "Esta es una obra positiva para nosotros, y la verdad que nos cambia la diaria para quienes trabajamos y caminamos por acá, es un beneficio para todos realmente".

Desde la Comuna, señalaron que "es importante destacar que estas intervenciones se llevaron adelante a partir de demandas que los vecinos y vecinas de la zona efectuaron al Sistema Unico de Atención al Vecino (SUAV), al cual pueden comunicarse llamando de lunes a viernes al 0800-999-5656, de 8 a 14".