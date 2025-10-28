Crean consorcio para reactivar la Autopista Presidente Perón

El nuevo organismo, coordinará acciones en los municipios atravesados por su traza, para reactivar la obra que conformará el tercer anillo de circunvalación del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De sus 106 kilómetros de extensión, aún restan unos 31 kilómetros por construir, para que se complete la conexión de la Autopista del Oeste con la Autovía de la Ruta 2.

Aunque la obra sigue bajo jurisdicción nacional, la Provincia reclama su traspaso para poder continuarla y resolver varios de los problemas que vienen alertando varios intendentes de la zona como la inseguridad y deterioro en los tramos paralizados. Mientras tanto, el nuevo consorcio tendrá facultades para actuar sobre la traza y en un radio de tres kilómetros a cada lado, con el objetivo de promover el desarrollo urbano, productivo y ambiental de la región.

El nuevo ente estará integrado por la Provincia y los municipios de Ezeiza, Presidente Perón, San Vicente, Berazategui, Florencio Varela, Ituzaingó, La Matanza, Merlo y Moreno, aunque podrá incorporar otros distritos y entidades públicas o privadas vinculadas al proyecto. Con los intendentes de estos distritos se había firmado hace un año el convenio de creación de dicho consorcio y poder avanzar con el proyecto.

El organismo será presidido por la vicegobernadora Verónica Magario y contará también con representantes de distintos ministerios provinciales. Según el reglamento, el organismo deberá reunirse al menos una vez por mes. El decreto, firmado por el gobernador Axel Kicillof y el ministro Carlos Bianco, aprueba el convenio constitutivo y sus anexos. El texto destaca que la medida busca impulsar la articulación territorial y el desarrollo económico del conurbano, "mejorando la calidad de vida de los bonaerenses".