Unión Ezpeleta busca un triunfo clave para seguir en la C

La tabla del descenso está al rojo vivo y cada punto vale oro. Con nueve unidades en juego, hoy los equipos comprometidos son Parque (18 puntos), El Talar (24) y Unión Ezpeleta (25), que estaría perdiendo la categoría por un estrecho margen. Por encima, y salvándose momentáneamente, aparecen All Boys y Cideco con 27 puntos, apenas dos más que la U.

El contexto obliga a sumar. Una victoria ante el Gallito podría cambiar por completo el panorama y darle aire al conjunto de Ezpeleta, que viene realizando cuentas con los dedos mientras observa de reojo los demás resultados de la fecha.

La programación del fin de semana se modificó debido a las elecciones nacionales, por lo que toda la fecha se termina de disputar hoy, lo que promete una definición apasionante en la parte baja de la tabla.

Después del compromiso ante Morón, Unión deberá medirse con Juventud de Tapiales, actual líder junto a Libertadores, y cerrará el campeonato frente a Parque, rival directo en la pelea por evitar el descenso. Justamente, si Parque no suma en esta jornada, podría confirmar su pérdida de categoría mañana, lo que añade aún más dramatismo al cierre del torneo.

El Azul se prepara para una noche de pura tensión, sabiendo que cada gol puede valer la permanencia. Y sobre todo con la calculadora en la mano y la atención puesta en lo que ocurra en otros estadios. En este contexto, cualquier equivocación podría pagarse más caro que lo habitual.