Lanús y la expectativa de sorprender al campeón vigente

El regreso se produce luego de dos presentaciones que, más allá de las derrotas, dejaron aspectos positivos en el rendimiento colectivo. Por caso, de local ante el Verde de Caballito, vigente campeón de la elite de la disciplina de la pelota naranja, por la 6ta fecha, el equipo sostuvo intensidad defensiva, mostró capacidad de reacción en el último cuarto y contó con una destacada actuación de Camila Peri. Más allá del resultado, se evidenció solidez en la rotación y actitud sostenida durante todo el desarrollo del juego.

Por otro lado, en la visita a El Talar, gran candidato a luchar por la gloria en el semestre, el conjunto de la zona sur del conurbano bonaerense mantuvo paridad durante la primera mitad, con buena circulación ofensiva, efectividad en lanzamientos externos y gran protagonismo del dúo Bere López y Martina Scian.

El equipo mostró criterio en la toma de decisiones y capacidad para sostener el ritmo competitivo ante un rival de alto nivel. El cuerpo técnico continúa trabajando en la consolidación del funcionamiento colectivo del equipo.

Ahora la expectativa radica en luchar por vencer al club capitalino a domicilio y soñar con enderezar el rumbo en una campaña que resulta esquiva, aunque todavía hay un largo camino por recorrer para intentar luchar por la mayor satisfacción.