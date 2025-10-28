Festejan los 113 años de Temperley con un gran asado para toda la familia

La actividad comenzará a las 12.30 y promete convertirse en un punto de encuentro entre distintas generaciones de simpatizantes, en un ambiente de camaradería. Las entradas ya están disponibles, tanto en la administración del club como de manera online a través de la plataforma Accessfan.

La modalidad del encuentro será asado libre, con el detalle de que cada asistente deberá llevar sus propios cubiertos, vasos y platos. Las bebidas se podrán adquirir aparte en una barra anexa, mientras que la mesa dulce estará a cargo de los deportes amateurs, que ofrecerán tortas, postres y otras preparaciones a beneficio de cada disciplina.

En cuanto a los valores, el club informó que los socios abonarán 15.000 pesos, mientras que los grupos familiares tendrán precios promocionales: 40.000 pesos para tres personas, 50.000 pesos para cuatro y 60.000 pesos para cinco. En el caso de las entradas adquiridas a través de la plataforma digital, sólo podrá realizar el pago el titular del grupo familiar. Los no socios pagarán 20.000 pesos, y los no socios menores de 12 años, 5.000 pesos .

Desde la institución destacaron que se trata de una jornada para disfrutar en comunidad y mantener viva la identidad que caracteriza al Gasolero: "Queremos celebrar como más nos gusta: en el club, juntos, con familia y amigos", expresaron en la convocatoria oficial.

Así, Temperley vuelve a abrir sus puertas para celebrar más de un siglo de historia, pasión y sentido de pertenencia, reafirmando el valor del encuentro y el orgullo de ser parte de una de las instituciones más queridas del sur del Gran Buenos Aires.