Crean el programa Soberanía Nacional en Clubes de Barrio en San Vicente

El programa se encuadra en una serie de acciones de malvinización que el distrito viene profundizando, buscando que el reconocimiento a los veteranos no se limite a las fechas efemérides, sino que sea una política pública con continuidad territorial. Según fuentes municipales, la implementación de los talleres comenzará a la brevedad, coordinando agendas con los clubes locales para integrar estas jornadas de reflexión en el calendario de actividades de los niños y adolescentes que concurren a las instituciones. Con este marco legal, el municipio formaliza el vínculo entre el Estado, los Centros de Excombatientes y las entidades intermedias, bajo la consigna de que "las Malvinas son y serán siempre Argentinas".