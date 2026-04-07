Crean el programa Soberanía Nacional en Clubes de Barrio en San Vicente

La iniciativa, aprobada por el Concejo Deliberante, busca acercar la historia y el legado de los héroes de la Guerra del Atlántico Sur a los jóvenes deportistas del distrito.
Durante una sesión extraordinaria, el Concejo Deliberante de San Vicente aprobó la creación del programa Soberanía Nacional en Clubes de Barrio. El proyecto tiene como eje central la participación activa de los integrantes del Centro de Héroes de Malvinas de San Vicente, quienes serán los encargados de dictar talleres y charlas en las diversas instituciones deportivas y sociales. Asimismo, se apunta a que los veteranos transmitan de primera mano su experiencia y los valores de soberanía a las nuevas generaciones en sus ámbitos de pertenencia cotidiana.
Durante la sesión, el intendente Nicolás Mantegazza destacó el carácter "patriótico" de la iniciativa y subrayó la importancia de utilizar los clubes de barrio como vehículos de formación ciudadana. "Seguimos poniendo en valor la memoria, el compromiso y el legado de nuestros héroes, acercando su historia a los más jóvenes", expresó Mantegazza tras la aprobación de la norma.
El programa se encuadra en una serie de acciones de malvinización que el distrito viene profundizando, buscando que el reconocimiento a los veteranos no se limite a las fechas efemérides, sino que sea una política pública con continuidad territorial. Según fuentes municipales, la implementación de los talleres comenzará a la brevedad, coordinando agendas con los clubes locales para integrar estas jornadas de reflexión en el calendario de actividades de los niños y adolescentes que concurren a las instituciones. Con este marco legal, el municipio formaliza el vínculo entre el Estado, los Centros de Excombatientes y las entidades intermedias, bajo la consigna de que "las Malvinas son y serán siempre Argentinas".
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