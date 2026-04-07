Relanzaron el Circuito de Ahorro Brown

La consolidación de estos espacios no solo representa un alivio inmediato para los consumidores, sino que fortalece un modelo de consumo responsable. Al priorizar la compra a productores regionales, el dinero circula dentro de la comunidad y se reducen los costos logísticos, uno de los principales componentes de la inflación en alimentos. La combinación de precios de referencia municipales y los reintegros bancarios (como los de la banca pública bonaerense) se perfila como la herramienta más eficaz para que las familias de Almirante Brown logren sostener la calidad nutricional en sus mesas pese a la coyuntura inflacionaria.