Relanzaron el Circuito de Ahorro Brown

Con mercados y ferias en distintos puntos del distrito, que contemplan la venta directa del productor al consumidor, atendiendo en distintos días y horarios.
La Municipalidad de Almirante Brown anunció la reactivación del programa Circuito de Ahorro Brown, con mercados y ferias en distintos puntos del distrito durante este mes. "Estas alternativas buscan ofrecer productos de calidad a precios muy convenientes para los bolsillos de los vecinos", subrayaron desde el gobierno comunal, al tiempo que se impulsa la economía popular del distrito. La propuesta se centra en acortar la brecha entre el productor y el consumidor final, lo que permite sostener valores por debajo de los promedios de las grandes cadenas de supermercados.
Para quienes buscan optimizar su presupuesto mensual, el municipio dispuso diferentes formatos de comercialización. Mercados de Cercanía Brown Ahorra, orientados a productos de almacén, pescadería, frutas y verduras. Funcionarán de 9 a 14 frente a la estación Burzaco de trenes de la Línea General Roca (LGR), Rojas y Pellegrini, los martes y frente a la estación Claypole los miércoles y viernes. Mercado Multiplicar: en Cruz del Sur y Uruguay, Burzaco, ofrece frutas de estación, panificados y verduras agroecológicas los viernes. Los usuarios podrán acceder a un 40 por ciento de ahorro adicional pagando a través de la aplicación Cuenta DNI.
También, Ferias de Productores Rurales, con productos frescos como huevos de campo, quesos, embutidos, dulces y conservas, en la Plaza Cerretti de Adrogué, los viernes de 10 a 14; Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia, los sábados de 10 a 16; y Mercados Bonaerenses, frente a la estación de Longchamps (Lado Este) los martes y viernes de 8 a 14. Ofrece panadería, pescadería, miel, frutos secos y productos de almacén.
La consolidación de estos espacios no solo representa un alivio inmediato para los consumidores, sino que fortalece un modelo de consumo responsable. Al priorizar la compra a productores regionales, el dinero circula dentro de la comunidad y se reducen los costos logísticos, uno de los principales componentes de la inflación en alimentos. La combinación de precios de referencia municipales y los reintegros bancarios (como los de la banca pública bonaerense) se perfila como la herramienta más eficaz para que las familias de Almirante Brown logren sostener la calidad nutricional en sus mesas pese a la coyuntura inflacionaria.
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