Equipan el nuevo edificio del Instituto de Formación Docente 41 de Almirante Brown

El proceso de equipamiento se desarrolla de manera gradual para garantizar que cada espacio pedagógico cuente con las herramientas necesarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta primera etapa se entregaron las mesas y sillas para 16 aulas: 15 de las primeras y 30 de las segundas en cada una, lo que suma un total de 240 mesas y 480 sillas. Además, durante la semana se incorporará el mobiliario de tres aulas completas más, junto con armarios y estanterías. "Recibimos el mobiliario para que muy pronto los alumnos y alumnas puedan cursar en este nuevo edificio que está impecable", destacó Eichel durante la recorrida técnica por las instalaciones, subrayando la importancia de contar con entornos formativos dignos y modernos.