Equipan el nuevo edificio del Instituto de Formación Docente 41 de Almirante Brown

Previa a su inauguración, el establecimiento del barrio Vattuone recibió 240 mesas y 480 sillas, financiadas íntegramente con recursos municipales.
La flamante sede del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) 41 de Almirante Brown recibió equipamiento y mobiliario. La jefa de Gabinete, Paula Eichel, junto a autoridades del Consejo Escolar y de la Secretaría de Educación local, supervisaron el arribo de los insumos que permitirán la puesta en funcionamiento del establecimiento de Saavedra y Colombres. El edificio representa una inversión estratégica del Municipio para consolidar un polo educativo propio. La institución carecía de una sede, situación que comenzó a revertirse en marzo de 2021 con la inauguración de su primer módulo y que ahora se completa con la nueva ampliación de 1.800 metros cuadrados.
El proceso de equipamiento se desarrolla de manera gradual para garantizar que cada espacio pedagógico cuente con las herramientas necesarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta primera etapa se entregaron las mesas y sillas para 16 aulas: 15 de las primeras y 30 de las segundas en cada una, lo que suma un total de 240 mesas y 480 sillas. Además, durante la semana se incorporará el mobiliario de tres aulas completas más, junto con armarios y estanterías. "Recibimos el mobiliario para que muy pronto los alumnos y alumnas puedan cursar en este nuevo edificio que está impecable", destacó Eichel durante la recorrida técnica por las instalaciones, subrayando la importancia de contar con entornos formativos dignos y modernos.
Desde una perspectiva educativa, el diseño del edificio responde a las necesidades específicas de la formación docente contemporánea, donde la teoría y la práctica experimental deben integrarse en un mismo espacio físico. El nuevo edificio posee planta baja y dos pisos, con una superficie total de 1.800 metros cuadrados. Cuenta con diez aulas, tres laboratorios, un auditorio, una biblioteca, dos salas docentes, además de espacios administrativos, áreas de servicio y núcleos sanitarios.
El diputado provincial Mariano Cascallares ratificó la política de fortalecimiento de la infraestructura escolar, señalando que la inversión en mobiliario es el paso final indispensable para la "puesta en marcha" de una obra de esta magnitud. "Continuamos invirtiendo en educación y fortaleciendo nuestras instituciones", aseguró. La inauguración del edificio, prevista para las próximas semanas, no solo significa un avance arquitectónico, sino la concreción de un anhelo histórico para la comunidad educativa del ISFD 41, que finalmente contará con instalaciones unificadas y de alta calidad para la formación de los profesionales que se desempeñarán en las aulas del distrito y de la provincia.
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