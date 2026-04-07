Le pegó a su pareja, la amenazó con un machete y se resistió a la detención

El episodio ocurrió en la calle 115, entre 1 y 2, donde la víctima decidió llamar al 911 para denunciar lo que ocurría. Una vez que llegaron al domicilio, el agresor salió con el arma blanca, amedrentó a los uniformados y volvió a entrar. En ese momento, los numerarios entablaron un diálogo con el involucrado, hicieron que saliera nuevamente a la calle, pero, cuando todo parecía tranquilo, atacó a trompadas a los agentes, que lograron tirarlo al suelo y lo esposaron para llevarlo a la Comisaría 1ra.