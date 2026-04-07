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Le pegó a su pareja, la amenazó con un machete y se resistió a la detención

El violento hecho ocurrió en la calle 115 entre 1 y 2 de Berazategui, donde el sujeto de 35 años atacó a trompadas al personal policial, pero finalmente fue aprehendido.

Un nuevo caso de violencia de género sacudió Berazategui donde un hombre de 35 años tomó a golpes de puño a su pareja, amenazó con un machete a efectivos policiales que llegaron al lugar de los hechos, se atrincheró en la vivienda familiar y trató de resistirse a las trompadas a su aprehensión, que finalmente se concretó.

El episodio ocurrió en la calle 115, entre 1 y 2, donde la víctima decidió llamar al 911 para denunciar lo que ocurría. Una vez que llegaron al domicilio, el agresor salió con el arma blanca, amedrentó a los uniformados y volvió a entrar. En ese momento, los numerarios entablaron un diálogo con el involucrado, hicieron que saliera nuevamente a la calle, pero, cuando todo parecía tranquilo, atacó a trompadas a los agentes, que lograron tirarlo al suelo y lo esposaron para llevarlo a la Comisaría 1ra.

Finalmente, se le secuestró el machete y también un cuchillo. Además, quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4, que avaló la actuación policial y la detención del agresor.

En otro orden, agentes también de la seccional 1ra. recibieron un alerta al 911 donde denunciaban un robo en proceso en calle 131A y 21. Al llegar a ese sitio, encontraron a un hombre, que informó ser policía, vestido de civil, y que les comentó que había aprehendido a un joven de 23 años que trepó el muro de una casa y hurtó una lámpara. El implicado fue conducido a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, que avaló la actuación policial.

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