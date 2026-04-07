El joven de 32 años junto a varios cómplices aprovechaban cuando los conductores se detenían ante el semáforo en rojo para romper los vidrios de las ventanillas para sustraer lo que encontraban en el interior de los vehículos.

Un joven de 32 años fue detenido acusado de organizar y cometer robos tipo piraña en las inmediaciones de Villa Los Eucaliptus, Quilmes, donde él y sus cómplices aprovechaban el momento en el que los conductores frenaban ante el semáforo en rojo para romper los vidrios de las ventanillas de los automóviles, sustraer lo que encontraban en el interior de los mismos y escapar a la carrera por los pasillos del barrio de emergencia a fin de no ser perseguidos.