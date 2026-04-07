El joven de 32 años junto a varios cómplices aprovechaban cuando los conductores se detenían ante el semáforo en rojo para romper los vidrios de las ventanillas para sustraer lo que encontraban en el interior de los vehículos.
Un joven de 32 años fue detenido acusado de organizar y cometer robos tipo piraña en las inmediaciones de Villa Los Eucaliptus, Quilmes, donde él y sus cómplices aprovechaban el momento en el que los conductores frenaban ante el semáforo en rojo para romper los vidrios de las ventanillas de los automóviles, sustraer lo que encontraban en el interior de los mismos y escapar a la carrera por los pasillos del barrio de emergencia a fin de no ser perseguidos.
Tras recibir denuncias de numerosos afectados, efectivos de la Comisaría 3ra. organizaron tareas de vigilancia, a partir de una Orden de Servicio dispuesta por la Jefatura de Estación de Policía de Seguridad (PDS) Quilmes, y de esa manera detectaron justamente cómo el implicado provocó el estallido de los cristales de un coche, ingresó medio cuerpo para llevarse un teléfono celular, luego exhibir un arma blanca en avenida La Plata y Madame Curie, y huyó del lugar.
Esa situación derivó en una persecución, donde solicitaron apoyo radial. Fue así que efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) se sumaron al despliegue e interceptaron al sospechoso antes de que lograra refugiarse en el barrio.
La detención fue muy tensa ya que se resistió a golpes de puño. Sin embargo, los agentes lo redujeron e incautaron en su poder un teléfono celular Motorola Edge 30 negro, que fue reconocido luego por la víctima; un teléfono celular Samsung A10 azul y un cuchillo con hoja metálica tipo serrucho, utilizado para amedrentar a los conductores. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial Quilmes, bajo la carátula de "Robo calificado por el uso de arma y Resistencia a la autoridad".
comentar